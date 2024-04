video suggerito

Lascia il compagno di scuola 19enne, lui inizia a perseguitarla: “Ti sfregio con l’acido”. Arrestato Una ragazza di 18 anni è stata per mesi vittima di uno stalker suo compagno di classe dopo aver interrotto la relazione iniziata con lui. Il 19enne, per tutta risposta, avrebbe iniziato a minacciarla al telefono e a pedinarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 18 anni è stata vittima di minacce e stalking da parte dell'ex fidanzato, un 19enne di Foligno che frequentava la sua stessa scuola. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti dopo che la ragazza aveva ricevuto messaggi contenenti minacce di morte e di aggressioni con l'acido. Per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe perseguitato per lungo tempo la 18enne, seguendola da casa a scuola e minacciandola tramite sms e social network. "Ti sfregio con l'acido se non torni con me" recitavano i messaggi che la ragazza riceveva ogni giorno. A nulla sono valsi i tentativi di rassicurazione da parte della 18enne che cercava di calmare l'ex fidanzato senza cedere al ricatto. La denuncia nei suoi confronti, però, è arrivata quando la giovane ha trovato il 19enne appostato fuori casa armato di spranga.

Secondo quanto emerso poi dalle indagini delle forze dell'ordine, il 19enne avrebbe cercato di raggiungerla anche tramite i suoi amici e le sue amiche. Per questo motivo la vittima era sprofondata in un grave stato di ansia e paura che si perpetrava anche durante le ore scolastiche: i due, infatti, frequentavano lo stesso istituto e più volte la 18enne aveva dovuto subire minacce nel cortile della scuola.

Leggi anche Sparatoria in Finlandia, il 12enne che ha ucciso e ferito i compagni a scuola non andrà in carcere

Per questo motivo, dopo il fermo il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, anche sulla base della richiesta formulata dal pm dopo aver valutato tutti gli indizi forniti dalle indagini delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, le persecuzioni nei confronti della ragazza sarebbero andate avanti per mesi con insulti e minacce che erano da poco arrivate anche ai familiari della 18enne, fortemente provata da mesi di paura.

Alle forze dell'ordine, la ragazza ha raccontato di averlo visto più volte sotto casa sua e di averlo perfino visto arrivare con una spranga di ferro.