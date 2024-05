video suggerito

Biden nel discorso al Morehouse College di Atlanta: "Chiedo tregua per Gaza e liberazione ostaggi" Il presidente americano Joe Biden ha chiesto una tregua immediata per Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani durante il suo discorso al Morehouse College di Atlanta. Davanti a lui, alcuni laureandi indossavano la kefiah in segno di vicinanza al popolo palestinese. "Vi prometto che vi ascolterò"

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello per una tregua immediata a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani durante la cerimonia di laurea al Morehouse College di Atlanta, dove ha tenuto un discorso. Durante la cerimonia, Biden ha ricordato la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza con incursioni sempre più frequenti anche a Rafah, dove si erano rifugiati più di 1,5 milioni di palestinesi sfollati dopo l'inizio dei bombardamenti.

Al fianco di Israele si sono sempre schierati gli Stati Uniti che, dall'attacco del 7 ottobre, hanno appoggiato Netanyahu nelle operazioni contro Gaza e Hamas. Con il prosieguo dei bombardamenti sulla Striscia e sui civili, però, Biden ha iniziato a chiedere maggiori tutele per i palestinesi. Durante il suo discorso, il presidente americano ha inoltre ribadito che la soluzione diplomatica al conflitto risiede nel concetto di due Stati indipendenti.

Rispondendo a uno studente che aveva chiesto il cessate il fuoco immediato e permanente per Gaza durante la consegna del suo certificato di laurea, Biden ha affermato di essere pronto ad ascoltare le voci dei giovani manifestanti, molti dei quali presenti alla cerimonia di laurea. "Dalla comodità delle nostre case – ha spiegato lo studente in conclusione del suo discorso – abbiamo osservato un numero senza precedenti di civili piangere la perdita di uomini, donne e bambini".

"Sostengo la protesta pacifica e non violenta per Gaza " ha poi affermato Biden durante la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea in Georgia. "Le vostre voci devono essere ascoltate e vi prometto che lo farò" ha concluso il presidente americano rivolgendosi ai giovani che in quel momento stavano indossando la kefiah sopra le toghe per la laurea.

Nel frattempo, nella giornata di oggi il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan per discutere delle trattative in corso per la liberazione degli ostaggi. A rivelarlo al Times of Israel, una fonte vicina a Herzog. Secondo quanto riportato, il presidente israeliano ha sottolineato l'importanza della questione durante il meeting a Gerusalemme. L'incontro tra i due è durato circa mezz'ora.