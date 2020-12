in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente si è consumato questa mattina, venerdì 18 dicembre, a Cuneo. Una donna di circa trenta anni è stata portata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un blocco di cemento e ferro, del peso di alcuni chili, che è venuto giù dal cornicione di un palazzo. La donna colpita, residente nella zona in cui è avvenuto l'incidente, stava tranquillamente passeggiando in strada quando è stata ferita dai calcinacci caduti dall'edificio. È stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Secondo le prime informazioni, la passante ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni sarebbero serie.

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco, transennato il palazzo – Il grave incidente è accaduto questa mattina intorno alle 8.30 tra via Giacosa e via Medaglie d’Oro a Cuneo, non lontano dalla chiesa del Cuore Immacolato. L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma pare che il blocco di cemento e ferro sia precipitato dal quinto piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per le indagini. Il palazzo teatro dell'incidente è stato transennato per motivi di sicurezza. Sul posto è intervenuto anche l’amministratore dell'edificio.

Articolo in aggiornamento