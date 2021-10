Cuneo, auto finisce nella scarpata: morti due ventenni, gravi altri due amici Enrico Olivero, 22 anni, e Paolo Salvatico, 23 anni, entrambi di Piasco (Cuneo) sono morti ieri sera dopo che l’auto su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata facendo un volo di una trentina di metri. Gravemente feriti altri due giovani.

A cura di Davide Falcioni

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in Valle Varaita, in provincia di Cuneo. Due ragazzi di 22 e 23 anni sono morti e altri tre sono rimasti feriti in modo grave dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, precipitando in una scarpata. A perdere la vita, morendo sul colpo, sono stati il conducente, Enrico Olivero, 22 anni, e Paolo Salvatico di 23 entrambi di Piasco. I feriti sono due ragazzi di 23 e 22 anni, anche loro di Piasco, e una 19enne di Verzuolo.

Stando a quanto accertato i cinque giovani ieri sera intorno alle 22 stavano viaggiando a bordo di una Mercedes che, per ragioni ancora in corso di accertamento, è finita in una scarpata facendo un volo di una trentina di metri. L'automobile ha terminato la sua corsa sul greto del torrente Varaita, nei pressi del centro abitato di Bossolasco. L'incidente non avrebbe visto il coinvolgimento di altri mezzi. Fin dai primi istanti la situazione è apparsa drammatica, ed il bilancio si è rivelato effettivamente tragico. I vigili del fuoco intervenuti anche con il nucleo speleo-alpino-fluviale hanno estratto i corpi ormai senza vita di Enrico Olivero, 22 anni, e Paolo Salvatico, 23 anni. Inutili i tentativi di rianimarli. Altri due ragazzi e una ragazza sono invece stati estratti dalle lamiere della vettura ancora in vita, seppur gravemente feriti. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Savigliano, non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due sono invece ricoverati a Cuneo in prognosi riservata. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: l'auto è uscita fuori strada in curva dopo un rettilineo, in direzione di Venasca.