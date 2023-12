Cuneo, auto finisce in una scarpata, muoiono madre e figlia L’incidente si è verificato a Fossano, in provincia di Cuneo. A bordo dell’auto madre e figlia di 86 e 64 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre, in via Salmour a Fossano, in provincia di Cuneo. Un’auto è finita in una scarpata e sono decedute due donne, madre (86 anni) e figlia (64). Si tratta di Antonina De Conno, residente a Salmour e di Carmela Longo, originaria del Beneventano.

L'allarme è scattato alle 16 di oggi ma non è escluso che il sinistro si sia verificato molto prima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano per estrarre i corpi dalle lamiere, l'emergenza sanitaria e i carabinieri. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Fossano, intervenuti con i vigili del fuoco e personale del 118.