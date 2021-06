in foto: L’auto coinvolta nell’incidente

Tragedia questo pomeriggio a Crotone, dove un uomo è morto, schiacciato dalla sua auto. L'incidente è avvenuto nella contrada Gabella e la vittima, Domenico Mangano, è un 70enne residente proprio nella zona a nord della città calabrese. L'allarme è scattato questo pomeriggio quando è stato chiesto l'intervento del 118 davanti all'abitazione dell'uomo in via dei

Delfini, a Gabella: sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme con il personale del Suem 118. Purtroppo però i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne.

L'auto, parcheggiata in discesa, ha travolto l'uomo uccidendolo

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto ricostruito finora sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato dalla sua stessa autovettura rimasta incontrollata. L'incidente è avvenuto nella contrada Gabella, a nord dell'abitato di Crotone, dove l'uomo stava rincasando. Giunto davanti all'abitazione, in via dei Delfini, è sceso dall'autovettura, una Alfa Romeo 159, per

andare ad aprire il cancello, ma ha lasciato il mezzo, su una stradina in lieve discesa, senza freno a mano. L'auto ha

acquistato velocità piombando addosso al malcapitato conducente che è deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno provveduto a rimuovere la vettura con ausilio di un'autogru per poi estrarre la salma rimasta incastrata.