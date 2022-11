Crollo villetta a Nuoro, Marilena e il marito Guglielmo morti nel sonno: proclamato lutto cittadino Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marilena Ibba e del marito Guglielmo Zedda, rispettivamente di 57 e 59 anni, morti ieri nel crollo dell’abitazione nelle campagne di Tiana, in provincia di Nuoro, seguito all’esplosione causata da una fuga di gas.

A cura di Ida Artiaco

Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marilena Ibba e del marito Guglielmo Zedda, rispettivamente di 57 e 59 anni, morti ieri nel crollo dell'abitazione nelle campagne di Tiana, in provincia di Nuoro, seguito all'esplosione causata da una fuga di gas.

Lo ha anticipato alle agenzie di stampa il sindaco Pietro Zedda, che ieri ha partecipato, assieme a decine di persone, alle operazioni di ricerca e soccorso fra le macerie della casa. Si attende che le salme, dopo eventuali accertamenti medico-legali, siano consegnate ai familiari prima di fissare la data delle esequie.

Le macerie della villetta

La coppia, che stava dormendo quando si è verificata l'esplosione ieri intorno alle 7 del mattino, lascia un figlio di 21 anni, studente universitario a Cagliari, che si è precipitato a Tiana per aiutare i soccorritori nelle ricerche dei genitori. Marito e moglie erano molto conosciuti dalla comunità locale, dal momento che facevano parte del coro polifonico ed erano molto attivi nel volontariato. Lei era presidente della cooperativa sociale Janas, lui un dipendente della Tim.

I vigili del fuoco hanno estratto la salma di Guglielmo dai resti della sua casa al primo piano della bifamiliare dopo aver individuato il cadavere di Marilena qualche ora prima. Al piano terra vivevano i suoceri, l'insegnante in pensione Eugenia Madeddu di 83 anni, e l'ex carabiniere 90enne Duccio Ibba, che ora lotta tra la vita e la morte nel Centro Grandi Ustionati di Sassari.

Almeno un centinaio di persone si è battuto per tutto il giorno nelle campagne alle porte di Tiana per cercare di salvare gli occupanti della casa. Sulle cause dell'esplosione è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Oristano.