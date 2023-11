Crollo nella galleria Pescara-Francavilla: auto si schianta contro il cemento, un ferito Cedimento improvviso del muro di contenimento della galleria San Silvestro della circonvallazione a Pescara, circolazione interrotta. Una situazione di “emergenza assoluta”, dice il sindaco di Francavilla a Mare.

A cura di Biagio Chiariello

Dramma sfiorato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre, nella galleria San Silvestro della circonvallazione a Pescara, in Abruzzo. Su quella che è la strada statale 714 dir B, variante alla Ss 16, c'è stato il crollo del muro di contenimento laterale del tunnel che ha invaso la carreggiata stradale nella corsia in direzione di Francavilla al Mare.

In quel momento stava transitando un'automobile, un suv della Bmw, che non è riuscito a frenare in tempo ed è finito contro il cemento caduto. Al volante del mezzo un uomo di 65 anni che ha riportato, per fortuna, solo contusioni alle braccia. Il cedimento è avvenuto probabilmente a seguito delle incessanti precipitazioni che da 24 ore stanno interessando il territorio.

La viabilità è stata deviata sulla nazionale Adriatica, con ripercussioni sul traffico nella zona sud già ostruita dai cantieri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 giunti con un'aumbulanza della Misericordia, dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e del personale dell'Anas. Al momento comunque non si hanno notizie di feriti gravi.

In tanti stanno postando video dove si vede il crollo. In uno di questi si vedono gli automobilisti, in preda al panico, fare inversione di marcia così da mettersi in salvo.

Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, lancia su Facebook un appello agli automobilisti affinché non si avventurino suklla ‘circonvallazione di Pescara': ”È una situazione di emergenza assoluta. "Non vi avventurate, rimanete a casa. È una situazione di emergenza assoluta".