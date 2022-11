Crolla una parete al Parco Commerciale Dora di Torino: donna travolta, si rompe una gamba Una parete di 14 metri lineari è crollata oggi al centro commerciale ia Livorno a Torino. Nella caduta è stata colpita una cliente che si è rotta una gamba ed è stata portata in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Grande paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre, al Parco Commerciale Dora di via Livorno a Torino. Una donna sulla sessantina si è vista cadere addosso una parete di cartongesso di 14 metri mentre passeggiava per le compere tra i negozi del centro commerciale nella zona nord del capoluogo piemontese.

È stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco con una frattura a una gamba. In ogni caso, le condizioni della cliente non sono preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di stato con le volanti, che hanno provveduto a transennare l’area interessata dal crollo.

IN AGGIORNAMENTO