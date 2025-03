video suggerito

Crolla solaio di un palazzo a Taranto: culla di un neonato colpita dalle macerie, salvo per miracolo I fatti sono avvenuti intorno alle 3 di mercoledì 26 marzo tra via Capecelatro e via Alfieri nel comune pugliese. Le macerie sono crollate nella cameretta sfiorando la culla, mentre il bambino stava dormendo. Salvo anche un 75enne.

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia è stata evitata nella notte tra martedì e mercoledì a Taranto solo grazie a un incredibile colpo di fortuna in uno stabile situato tra via Capecelatro e via Alfieri, dove si è verificato il crollo di parte del solaio di un edificio di tre piani. Nonostante il gravissimo incidente, le famiglie dei due appartamenti al primo e al secondo piano sono miracolosamente rimaste illese.

Nell'incidente è stato coinvolto un bambino che, mentre dormiva, si è ritrovato coi calcinacci finiti proprio nella sua cameretta, sfiorando la sua culla. Nonostante il pericolo estremo, il piccolo è stato fortunatamente illeso, un miracolo che ha scongiurato una tragedia familiare.

Un altro residente, un uomo di 75 anni, è riuscito a salvarsi per un’altra serie di fortunate circostanze. Secondo quanto appreso, l'anziano si trovava al momento del crollo in bagno e, se fosse stato nella sua abitazione, sarebbe stato travolto dalle macerie. Il suo salvataggio è stato frutto di una combinazione di tempismo e fortuna, che ha evitato il peggio.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che, insieme al personale tecnico, stanno attualmente lavorando intensamente per effettuare un sopralluogo e le dovute verifiche. L’obiettivo è stabilire le cause esatte del crollo e assicurarsi che non vi siano altri rischi per la sicurezza dell’edificio e dei suoi abitanti. In attesa dei risultati delle indagini, sette unità abitative sono state evacuate come misura precauzionale.

L’area è stata messa in sicurezza dalle autorità competenti, con la presenza sul posto anche dei carabinieri e della polizia locale, che stanno monitorando la situazione e garantendo che tutte le operazioni si svolgano in sicurezza. Le autorità dovranno stabilire anche se la stabilità dell’edificio a due piani è compromessa e se è ancora agibile occorrerà attendere i risultati delle perizie tecniche.