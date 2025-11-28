Crolla parte del solaio in piena notte a Chieti, 4 persone restano ferite: tra loro una bambina di 4 anni

Quattro persone sono rimaste ferite nel crollo del solaio di un’abitazione di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. Le vittime sono due donne e due minori di 13 e 4 anni.

Il solaio crollato a Chieti

Quattro persone sono rimaste ferite per il crollo di una parte del solaio della loro abitazione a Sant'Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. Tra loro vi sono anche una ragazzina di 13 anni e una bambina di 4 anni. Tutte le persone ferite nella notte tra il 27 e il 28 novembre sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le vittime sono due donne e le due minori. Il crollo è avvenuto nella notte, intorno all'1.30, nel largo del Mercato, in uno stabile di proprietà del Comune. Parte del solaio è venuta giù in pochi istanti mentre nell'appartamento vi erano due donne di 40 e 49 anni e due bambine di 13 e 4 anni.

Le quattro sono state soccorse e una di loro è stata estratta dalle macerie nelle quali era rimasta intrappolata. Tutte sono state affidate alle cure dei sanitari dell'ospedale di Lanciano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che adesso stanno lavorando alla ricostruzione dell'intera vicenda.

Non è infatti chiaro per quale motivo sia crollato il solaio, caduto all'improvviso mentre le quattro erano in casa. Su quanto successo indagheranno ulteriormente le autorità, che puntano a individuare eventuali responsabilità di terzi nel crollo del solaio.

Le quattro persone rimaste ferite e condotte in ospedale non sarebbero in pericolo di vita, anche se l'iniziale condizione di una delle vittime, rimasta incastrata tra le lamiere e successivamente liberata da uno dei soccorritori intervenuti dopo il crollo del solaio, aveva richiesto accertamenti più approfonditi da parte dei medici che però non hanno fortunatamente riscontrato lesioni particolarmente gravi o gravi per la salute e la totale ripresa della donna. Al momento dei fatti, sempre stando alle prime ricostruzioni effettuate, le quattro stavano dormendo.