Attualità
video suggerito
video suggerito

Crolla parte del solaio in piena notte a Chieti, 4 persone restano ferite: tra loro una bambina di 4 anni

Quattro persone sono rimaste ferite nel crollo del solaio di un’abitazione di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. Le vittime sono due donne e due minori di 13 e 4 anni.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Il solaio crollato a Chieti
Il solaio crollato a Chieti

Quattro persone sono rimaste ferite per il crollo di una parte del solaio della loro abitazione a Sant'Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. Tra loro vi sono anche una ragazzina di 13 anni e una bambina di 4 anni. Tutte le persone ferite nella notte tra il 27 e il 28 novembre sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le vittime sono due donne e le due minori. Il crollo è avvenuto nella notte, intorno all'1.30, nel largo del Mercato, in uno stabile di proprietà del Comune. Parte del solaio è venuta giù in pochi istanti mentre nell'appartamento vi erano due donne di 40 e 49 anni e due bambine di 13 e 4 anni.

Le quattro sono state soccorse e una di loro è stata estratta dalle macerie nelle quali era rimasta intrappolata. Tutte sono state affidate alle cure dei sanitari dell'ospedale di Lanciano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che adesso stanno lavorando alla ricostruzione dell'intera vicenda.

Leggi anche
Scontro frontale tra auto a Iglesias: due morti di 22 e 51 anni, ferita gravemente una terza persona

Non è infatti chiaro per quale motivo sia crollato il solaio, caduto all'improvviso mentre le quattro erano in casa. Su quanto successo indagheranno ulteriormente le autorità, che puntano a individuare eventuali responsabilità di terzi nel crollo del solaio.

Le quattro persone rimaste ferite e condotte in ospedale non sarebbero in pericolo di vita, anche se l'iniziale condizione di una delle vittime, rimasta incastrata tra le lamiere e successivamente liberata da uno dei soccorritori intervenuti dopo il crollo del solaio, aveva richiesto accertamenti più approfonditi da parte dei medici che però non hanno fortunatamente riscontrato lesioni particolarmente gravi o gravi per la salute e la totale ripresa della donna. Al momento dei fatti, sempre stando alle prime ricostruzioni effettuate, le quattro stavano dormendo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Si dimette il capo staff di Zelensky, il Presidente: "Non Voglio voci e speculazioni”
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'Ucraina apre al piano USA: "Sosteniamo l’essenza dell’accordo di pace". Casa Bianca ottimista
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
Perché dalla pace tra Russia e Ucraina passa anche il destino UE: "Accordo sbilanciato aprirebbe grave crisi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views