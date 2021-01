Crolla il tetto di una stalla e quasi duecento mucche sono rimaste intrappolate nella struttura dopo l'incidente nelle campagne a sud di Piossasco. La storia ha sicuramente sconvolto la comunità e i proprietari della stalla, che subito hanno chiamato i soccorsi quando hanno avvertito il boato che preannunciava l'incidente. Gli animali sono stati travolti dal crollo che non si sa da cosa sia stato causato. Molti animali coinvolti sono morti mentre degli altri ancora vivi si sentono i lamenti sotto le macerie che cinque squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di sollevare per assicurare il salvataggio di più animali possibile. I soccorsi sono infatti al lavoro da questa notte e cn l'ausilio di autogru e del nucleo nbrc stann cercando di salvare gli animali intrappolati ancora in vita. Sono intervenute contestualmente anche le squadre Usar, specializzate per le ricerche sotto le macerie.

L'allarme è scattato questa notte intorno alle 2:30, quando i proprietari della stalla hanno sentito il boato del crollo. A quel punto hanno chiamato i soccorsi che subito si sono adoperati sul posto per capire le dinamiche dell'incidente e per salvare gli animali intrappolati. Sono arrivati infatti anche i veterinari per occuparsi invece di quegli animali salvati ma rimasti inevitabilmente feriti dal crollo e nel corso delle operazioni di salvataggio. Ancora non è chiara la causa di un crollo così importante per gran parte della stalla

Le mucche ancora intrappolate all'interno della struttura crollata sarebbero circa 120. Le operazioni di salvataggio continuano ad andare avanti da questa notte alle 2:30, quando sono stati chiamati per la prima volta i soccorsi e le forze dell'ordine per far luce sulla vicenda, mentre si cerca di capire cosa abbia potuto provocare il crollo di una parte così ampia della stalla.