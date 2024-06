Crede che la suocera ostacoli l’unione con il figlio, lei pubblica le sue foto su sito d’incontri: a processo

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva pubblicato le foto della suocera su alcuni siti d'incontri per "ricattare" la donna che era contraria alla relazione tra lei e suo figlio. "Se fai in modo di far finire la mia relazione con tuo figlio, sei morta" scriveva la 24enne di Rimini alla vittima 48enne.

La giovane è ora accusata di stalking nei confronti della mamma del fidanzato: stando a quanto reso noto, la 24enne aveva pubblicato le foto della suocera 48enne "per vendetta" su un sito di incontri. La ragazza, nata in Sudamerica ma residente a Bologna da tempo, è ora a processo con l'accusa di stalking per fatti che risalgono al 2022. All'epoca, infatti, la ragazza aveva intrapreso una relazione con un coetaneo e si sentiva "osteggiata" dalla suocera che non vedeva di buon occhio quel nuovo rapporto.

Secondo la denuncia della donna, la nuora l'avrebbe non solo insultata, ma anche minacciata e aggredita con sputi e spintoni, introducendosi prepotentemente nel suo appartamento dove in quel momento viveva con il figlio 24enne, con il quale la ragazza aveva da poco concluso la relazione, e la nipotina.

La giovane aveva accusato la 48enne di non permetterle di vedere la figlia nata dall'unione con il ragazzo bolognese e per questo motivo aveva pubblicato per "vendetta" le foto della suocera su un sito di incontri. Nella descrizione del profilo falso, la donna appariva come "persona sposata alla ricerca di nuove avventure con massima riservatezza".

La 24enne è stata rinviata a giudizio dal gup Raffaella Ceccarelli ed è a processo anche con l'accusa di lesioni dopo aver spintonato la suocera e averle causato un trauma contusivo della parete toracica.

Lunedì prossimo davanti al giudice monocratico sarà ascoltata per sua deposizione la suocera come parte offesa, costituitasi parte civile nel procedimento.