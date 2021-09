Covid, per Bill Gates la fine della pandemia non è vicina: “Paesi poveri saranno ora i più colpiti” “In un mondo globalizzato, in cui persone e beni si muovono costantemente attraversando i confini, per superare un’emergenza globale non basta che i paesi ricchi abbiano strumenti e risorse” ha spiegato Gates, aggiungendo: “La variante Delta si sta diffondendo anche nei Paesi che finora erano stati risparmiati e ogni infezione può generare nuove varianti che possono diffondersi poi in tutto il mondo”.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fine dell’emergenza covid-19 non è affatto vicina perché se è vero che “Oltre un miliardo di persone sono state vaccinate, solo il 4% della popolazione africana ha ricevuto la prima dose di vaccino e questo rende complicato fermare questa pandemia”, a lanciare l’allarme è Bill Gates presentando il rapporto Goalkeepers 2021 redatto dalla fondazione benefica da lui creata con l'ex moglie Melinda. “Il Covid ha ucciso oltre 4 milioni di persone nel mondo ma ora la variante Delta si sta diffondendo anche nei Paesi che finora erano stati risparmiati e ogni infezione può generare nuove varianti che possono diffondersi poi in tutto il mondo” ha avvertito Gates, chiedendo ai paesi più ricchi di accelerare sul vaccino anche per i Paesi poveri.

I Paesi africani i più colpiti dalla coda della pandemia covid

“Fino a quando non è arrivata la variante Delta, per una serie di motivi, i paesi a basso reddito non avevano dovuto affrontare un’epidemia devastante come accaduto ai paesi più ricchi. Ora, però, nella maggior parte delle località africane i casi aumentano e si prevede che avranno molti decessi legati al covid. Quindi saranno proprio loro i più colpiti dalla coda della pandemia” ha spiegato il fondatore di Microsoft , aggiungendo: “Dobbiamo riconoscere che non siamo ancora alla fine del pandemia perché non siamo riusciti a far arrivare i vaccini ovunque avremmo dovuto".

"Non basta che i paesi ricchi abbiano strumenti e risorse"

"In un mondo globalizzato, in cui persone e beni si muovono costantemente attraversando i confini, non basta che i paesi ricchi siano gli unici a disporre di strumenti e risorse", per questo bisogna adottare l'approccio usato in passato contro malaria e polio attraverso "un uso ampio dei test e di un rapido ed efficace trattamento di immunizzazione" per spegnere definitivamente la pandemia di coronavirus.

"Non dobbiamo aspettare solo i vaccini a mRNA"

“Man mano che le forniture di vaccino arriveranno nei prossimi sei mesi, si spera di poter vaccinare molte più persone ma alcuni purtroppo stanno diventando schizzinosi sui vaccini anti covid e vedremo chi è disposto a prendere AstraZeneca o i vaccini cinesi” ha sottolineato Gates, concludendo “Se tutti vogliono aspettare solo i vaccini a mRNA la fine della pandemia si allontanerà ancora di più”.