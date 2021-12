Covid in Italia, quali sono le province con il maggior numero di casi positivi oggi Quali sono le province che oggi hanno fatto registrare il maggior numero di casi Covid-19 in Italia? La prima è quella di Milano, seguita da Napoli e Torino. Attenzione anche all’aumento dei positivi a Perugia e Firenze.

A cura di Ida Artiaco

Nel giorno in cui l'Italia ha raggiunto il record di casi Covid in 24 ore, oltre 98mila, mai così tanti da inizio pandemia, è la provincia di Milano quella in cui è stato registrato il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore: ne sono stati ben 13.650 secondo il bollettino del Ministero della Salute. Seguono quelle di Napoli (+5412) e Torino (+4434). Poco dopo, troviamo la provincia di Roma con 3594 infezioni e Monza e Brianza, con 3388.

Attenzione anche alle province di Brescia, dove sono stati registrati da ieri 2757 casi, Bergamo (+2466), Varese (+2553) e Firenze, che segna un importante aumento dei contagi rispetto ai giorni scorsi con 2604 contagi in 24 ore. A preoccupare è anche il boom di positivi segnalato a Perugia (+2353). Tra le province con meno casi c'è invece quella di Nuoro, in Sardegna, con soli 5 nuovi positivi da ieri.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Milano: +13.650 (+3,70%)

Monza-Brianza: +3.388 (+3,27%)

Brescia: +2.757 (+2,08%)

Veneto:

Treviso: +1.635 (+1,38%)

Venezia: +1.606 (+1,56%)

Padova: +1.605 (+1,32%)

Campania:

Napoli: +5.412 (+1,67%)

Caserta: +1.557 (+1,86%)

Salerno: +1.543 (+1,76%)

Emilia-Romagna:

Modena: +722 (+0,87%)

Rimini: +614 (+1,22%)

Forlì-Cesena: +577 (+1,13%)

Lazio:

Roma: +3.594 (+1,01%)

Frosinone: +595 (+1,48%)

Latina: +477 (+1,01%)

Piemonte:

Torino: +4.434 (+1,81%)

Cuneo: +1.397 (+2,14%)

Alessandria: +1.070 (+2,84%)

Sicilia:

Palermo: +984 (+1,05%)

Catania: +957 (+1,03%)

Messina: +478 (+1,08%)

Toscana:

Firenze: +2.604 (+2,74%)

Lucca: +696 (+2,03%)

Pisa: +695 (+1,77%)

Puglia:

Bari: +926 (+0,87%)

Lecce: +630 (+1,73%)

Bat: +368 (+1,23%)

Trentino- Alto Adige:

Bolzano: +494 (+0,50%)

Trento: +938 (+1,58%)

Friuli Venezia Giulia:

Udine: +669 (+1,06%)

Pordenone: +448 (+1,48%)

Trieste: +407 (+1,12%)

Marche:

Ancona: +560 (+1,28%)

Pesaro Urbino: +198 (+0,64%)

Fermo: +416 (+2,76%)

Liguria:

Genova: +721 (+1,02%)

Savona: +292 (+1,28%)

La Spezia: +289 (+1,48%)

Calabria:

Vibo Valentia: +403 (+4,50%)

Reggio Calabria: +598 (+1,53%)

Catanzaro: +285 (+2,02%)

Abruzzo:

Chieti: +168 (+0,68%)

Pescara: +240 (+1,03%)

L'Aquila: +311 (+1,29%)

Sardegna:

Cagliari: +357 (+1,35%)

Sassari: +201 (+0,85%)

Umbria:

Terni: +711 (+4,30%)

Perugia: +2.353 (+3,94%)

Basilicata:

Matera: +151 (+1,30%)

Potenza: +293 (+1,32%)

Molise:

Isernia: +30 (+0,68%)

Campobasso: +129 (+1,13%)

Valle d'Aosta: