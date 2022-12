Covid, Fiaso: “Dopo un mese di crescita cala la curva dei ricoveri: – 9,8% nell’ultima settimana” Secondo l’ultimo report della Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell’ultima settimana si è registrata una flessione del 9,8% dei ricoveri.

A cura di Davide Falcioni

Dopo un mese di crescita dei ricoveri Covid la curva torna finalmente a scendere: secondo l'ultimo report della Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell'ultima settimana si è registrata una flessione del 9,8%.

Nella settimana monitorata, rivela il dossier, sono tuttavia in calo solo i ricoveri nei reparti ordinari, -10,8%, mentre nelle terapie intensive si nota un aumento dei pazienti, +13,2%: di questi il 18,6% non è vaccinato e ha un'età media di 61 anni, rispetto ai 73 anni dei soggetti vaccinati in rianimazione.

"Analizzando il dato complessivo – spiega la Fiaso – solo il 38% è ricoverato per Covid, ovvero perché ha sviluppato la malattia da Covid con insufficienza respiratoria o polmonite. E più del 80% di questi pazienti ricoverati per Covid non ha ricevuto la prevista dose di richiamo negli ultimi 180 giorni, nonostante si tratti di soggetti di età superiore a 60 anni e con fragilità".

Nei reparti ospedalieri il 62% dei ricoverati con infezione da Sars-Cov-2 rientra nella categoria Con Covid, ovvero pazienti che sono giunti in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. Un andamento che si mantiene pressoché costante nelle ultime settimane e ha consentito nel 72% dei casi agli ospedali di trattare questi pazienti Con Covid in "bolle", ovvero stanze di isolamento nei reparti ordinari.

"Al momento la buona notizia – commenta Giovanni Migliore, presidente della Fiaso – è che nonostante le temperature abbiano cominciato a scendere non c'è stata una accelerazione dei ricoverati con infezione da Sars-Cov-2. Bisognerà aspettare le prossime rilevazioni per capire se l'andamento sarà confermato e soprattutto in vista del Natale occorre non abbassare la guardia".

Diminuisce anche il numero dei pazienti minori di 18 anni ricoverati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella Fiaso. Il dato registra un calo del 22%. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. Il 76% dei pazienti è di età compresa tra 0 e 4 anni.