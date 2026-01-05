Attualità
Costringe la moglie a dormire senza cuscino e coperte e tenta di strangolarla: arrestato 30enne a Catania

Percosse, minacce e privazioni anche dei beni di prima necessità: era la vita di una giovane donna della provincia di Catania. Arrestato in flagranza il compagno 30enne.
A cura di Maria Neve Iervolino
Era un'esistenza fatta di vessazioni quotidiane quella vissuta da una giovane donna di Misterbianco, in provincia di Catania. Secondo la denuncia che ha fatto ai Carabinieri, il compagno 30enne l'avrebbe percossa più volte, insultata e umiliata, arrivando in alcune circostanze a tentare di strangolarla, e a privarla dei beni di prima necessità, costringendola anche a dormire senza coperte e cuscino.

Dopo una serie di episodi di violenza fisica e morale, la giovane si è convinta a chiedere aiuto presentandosi in caserma, dove è arrivata in "evidente stato di sofferenza fisica e psicologica, con segni compatibili con recenti aggressioni", come hanno sottolineato i militari.

La vittima ha riferito di essere stata chiusa in casa contro la propria volontà, privata del telefono cellulare e minacciata di morte, anche attraverso messaggi vocali indirizzati ai familiari. I maltrattamenti, sempre secondo quanto denunciato, si sarebbero verificati anche alla presenza di minori, con prevedibili ripercussioni sul loro equilibrio emotivo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Attualità
