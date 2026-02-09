Cosenza, donna si sporge dal balcone per stendere un piumino ma precipita e muore

Secondo indiscrezioni, la donna era uscita sul balcone di casa per stendere un piumino e una manovra azzardata ne avrebbe causato la perdita di equilibrio e la caduta da oltre sei metri di altezza. Aperta un’inchiesta.

Tragedia questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove una donna di 46 anni è precipitata dal balcone di un’abitazione sita al secondo piano di una palazzina.

L'impatto con il suolo, verificatosi sotto gli occhi increduli di alcuni residenti, si è rivelato fatale e nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118 ogni manovra di rianimazione è stata vana, perché le lesioni riportate sono risultate troppo gravi. Secondo indiscrezioni, la donna era uscita sul balcone di casa per stendere un piumino e una manovra azzardata ne avrebbe causato la perdita di equilibrio e la caduta da oltre sei metri di altezza.

Sul luogo del ritrovamento sono giunte immediatamente le forze dell’ordine per i rilievi scientifici ed è stata aperta un'inchiesta: gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, dalla tragica fatalità accidentale al gesto volontario, fino a eventuali circostanze ancora da accertare. Nelle prossime ore verranno sentiti familiari e vicini per ricostruire le ultime ore della vittima e gli istanti che hanno preceduto la sua morte.