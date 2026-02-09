Attualità
video suggerito
video suggerito

Cosenza, donna si sporge dal balcone per stendere un piumino ma precipita e muore

Secondo indiscrezioni, la donna era uscita sul balcone di casa per stendere un piumino e una manovra azzardata ne avrebbe causato la perdita di equilibrio e la caduta da oltre sei metri di altezza. Aperta un’inchiesta.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove una donna di 46 anni è precipitata dal balcone di un’abitazione sita al secondo piano di una palazzina.

L'impatto con il suolo, verificatosi sotto gli occhi increduli di alcuni residenti, si è rivelato fatale e nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118 ogni manovra di rianimazione è stata vana, perché le lesioni riportate sono risultate troppo gravi. Secondo indiscrezioni, la donna era uscita sul balcone di casa per stendere un piumino e una manovra azzardata ne avrebbe causato la perdita di equilibrio e la caduta da oltre sei metri di altezza.

Sul luogo del ritrovamento sono giunte immediatamente le forze dell’ordine per i rilievi scientifici ed è stata aperta un'inchiesta: gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, dalla tragica fatalità accidentale al gesto volontario, fino a eventuali circostanze ancora da accertare. Nelle prossime ore verranno sentiti familiari e vicini per ricostruire le ultime ore della vittima e gli istanti che hanno preceduto la sua morte.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Rider pagati 2,50 euro a consegna e sfruttati: si indaga su una società di delivery di Glovo
L'accusa della Procura di Milano è sfruttamento del lavoro e caporalato
I sindacati: "Ora i rider siano assunti con contratto della Logistica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views