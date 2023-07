Cos’è questa storia del percorso “a forma di pene” del volo Francoforte – Catania Non si è trattato di una protesta del pilota per essere stato dirottato da Catania a Malta, bensì di una semplice casualità dovuta alle raffiche di vento che venerdì spiravano sull’aeroporto siciliano.

A cura di Davide Falcioni

No, la traiettoria a "forma di pene" disegnata dal pilota del volo Lufthansa LH306 lo scorso 28 luglio non è stata un gesto di protesta, né una provocazione volontaria per dare scandalo sui social. Si è trattato, invece, di una pura e semplice casualità.

Venerdì pomeriggio l'aereo – decollato da Francoforte – sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Catania alle 17.o1, ma a causa delle raffiche di vento che in quel momento spiravano sullo scalo etneo la torre di controllo ha indicato Malta come destinazione alternativa, perché più sicura. Ad attirare l'attenzione degli appassionati di aviazione, alimentando le teorie più bislacche, è stata la curiosa forma fallica disegnata in cielo dall’Airbus A321 prima di virare verso La Valletta, una forma che non pochi hanno interpretato (chissà con quali elementi concreti in mano) come una "protesta inscenata dal pilota" infastidito per il repentino cambio di meta.

Niente di tutto ciò: contrariamente a quanto sostenuto da molti non si è trattato di una protesta da parte del comandante "piccato", bensì di una pura e semplice casualità. Come hanno confermato al Corriere fonti Enav e Lufthansa, infatti, dopo essersi avvicinato a Catania il pilota è stato costretto ad effettuare una manovra nota come "riattaccata" a pochi metri dalla pista d'atterraggio a causa del "wind shear", un'improvvisa variazione del vento in intensità e direzione.

Pilota e co-pilota – in attesa di indicazioni dalla torre di controllo etnea – hanno continuato al largo delle coste siciliane per poi virare di nuovo verso la pista con l'intento di riprovare ad atterrare sulla pista 08. Ancora una volta però le raffiche di vento hanno complicato la manovra, così dalla cabina hanno chiesto di poter atterrare nella parte opposta, la pista 26. Dopo essersi preparato l’A321 è di nuovo sceso verso la lingua d'asfalto, imbattendosi però in nuove raffiche di vento. Nel frattempo il tracciato "disegnato" – visibile su un portale specializzato come Flight Radar – è quello diventato virale sui social: una forma fallica.

Come ha confermato Lufthansa al Corriere "a causa del ‘wind shear' non è stato possibile atterrare in sicurezza nello scalo di Catania. Per questo motivo il comandante ha dovuto volare in “holding” (attesa, ndr) e ha effettuato nuovamente l’avvicinamento, ma senza successo". Falliti tutti i tentativi, l'aereo ha quindi volato fino a Malta, "dove ha fatto rifornimento e si è avvicinato a Catania da una direzione diversa".