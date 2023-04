“Cosa è successo a mio figlio?”: l’appello della mamma dello studente Erasmus investito e ucciso a Bari Mateo Correas, 22enne spagnolo, è stato travolto da un’auto vicino al comune di Adelfia, nel Barese. Perché Mateo si trovava lì, su quella statale, da solo di notte e in pieno inverno? L’appello della madre sui social: “Inviateci foto e video, aiutateci a capire”

A cura di Biagio Chiariello

Mateo Correas era uno studente Erasmus di 22 anni, è morto sulla SS100 ad Adelfia (provincia di Bari) lo scorso 4 febbraio investito da un'auto. Aveva partecipato a una festa a Villa Casale, a Casamassima, ed era a piedi sulla statale quando è avvenuto l'incidente. Ora la madre sta cercando di capire il perché. "Dicono che i social muovano le montagne. E io ci credo. Quindi, a questo punto, vi chiedo la più grande diffusione possibile, soprattutto in Spagna e Italia. Spero di riuscire a smuovere qualche coscienza". Sono queste le parole affidate a Facebook da Lola Simón Martín, madre di Mateo.

La dinamica dell'accaduto, infatti, presenta ancora punti da chiarire. Il 22enne viveva Bari nell'ambito del progetto studentesco ‘Erasmus‘. Secondo quanto ricostruito quella sera avrebbe partecipato a quella festa a Villa Casale, a poca distanza dal luogo della tragedia. Intorno alle 3 di notte, mentre percorreva la statale a piedi, è stato investito da un'auto che viaggiava in direzione del capoluogo pugliese.

Il conducente si sarebbe fermato a prestare soccorso, ma restano molti punti da chiarire. Perché Mateo si trovava lì, su quella statale, da solo di notte e in pieno inverno? Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari.

Mateo era un atleta, giocava a pallanuoto: "Che dolore, siamo costernati per la morte del pallanuotista Mateo Correas. Un grande abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici. Il tuo club non ti dimenticherà mai. Riposa in pace", ha scritto sulla pagina Facebook, all'indomani del tragico incidente, lo Stadium Casablanca, società sportiva di Saragozza.