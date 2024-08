video suggerito

Cortona, turista sniffa cocaina davanti alle famiglie. Il sindaco: "È ora di bonificare la città" Un turista è stato ripreso mentre sniffava cocaina sulle scale del teatro Signorelli di Cortona. Il video è ben presto diventato virale.

A cura di Davide Falcioni

Un turista – a quanto pare di nazionalità tedesca – è stato ripreso in un video diventato virale sui social mentre è intento, almeno apparentemente, a sniffare cocaina in pubblico nel centro di Cortona, borgo medievale in provincia di Arezzo noto anche per essere la città in cui risiede Jovanotti. Il filmato mostra l'uomo, seduto sulle scale del teatro Signorelli, chinarsi sulla pietra e sniffa probabilmente coca. Il cellulare di qualche passante lo ha ripreso e l’immagine presto è rimbalzata da una chat all’altra. Si tratterebbe secondo le testimonianze di un turista, uno dei molti che in questo periodo affollano il borgo toscano. Secondo le prime ricostruzioni l’episodio risalirebbe alla mezzanotte scorsa.

Poco dopo l'uomo, piuttosto alterato, avrebbe iniziato a chiedere monete alle persone sedute ai tavoli dei bar in piazza. Un fatto che ha scatenato la reazione indignata del sindaco Luciano Meoni che parla di "un video a dir poco scandaloso che riguarda un personaggio che, sulle scale del teatro Signorelli, sniffa davanti a tutti senza nessun problema" e chiede un intervento massiccio per combattere il giro di spaccio in città.

"Credo che sia giunta l’ora di bonificare la città di Cortona – afferma il primo cittadino – perché Cortona è una città di arte, di cultura, storia, del buon vivere e una città dove si vive bene. E alcuni personaggi non possono infangare il nome della nostra cittadina, ledendo l’onore anche delle istituzioni; perché evidentemente questi atteggiamenti ledono anche il nostro onore. Quindi chiedo pubblicamente, visto chetutti parlano di giri di spaccio, alle istituzioni un massiccio intervento, perché non possiamo più tollerare né lo spaccio né il consumo pubblico che viene fatto senza nessun problema e alla faccia di tutti. Cortona non è questo, è bellezza, arte e cultura e noi la difenderemo a tutti i costi".