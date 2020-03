"Spero che gli inglesi non paghino un prezzo alto in vite umane e sofferenze per queste parole prive di fondamento. Ci vediamo fra 10 giorni". Non usa giri di parole Walter Ricciardi, membro dell'Organizzazione mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per commentare le dichiarazioni del dottor Christian Jessen, famoso nel Regno Unito per essere il conduttore del programma "Malattie Imbarazzanti". Ricciardi ha utilizzato Twitter per far arrivare il suo messaggio, mettendo in guardia i cittadini inglesi sulla pericolosità del nuovo virus.

Jessen aveva infatti dichiarato in una intervista a Fubar Radio che "gli italiani usano il Coronavirus come scusa per non lavorare e per fare una lunga siesta. Questo potrebbe sembrare un po' razzista e dovrete scusarmi. Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po'". Lo stesso Jessen aveva anche aggiunto di essere d'accordo con il premier inglese Boris Johnson, il quale aveva a sua volta preparato i concittadini al fatto "che molti perderanno i propri cari". "Penso che sia un'epidemia vissuta più nella stampa che nella realtà – ha sottolineato il medico e conduttore tv -. Voglio dire, se pensi all'influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l'influenza uccide migliaia di persone ogni anno".

Dichiarazioni, queste, che hanno fatto infuriare Ricciardi, che non solo ha sottolineato come si tratti di "parole prive di fondamento", ma anche che gli inglesi devono essere pronti a fronteggiare l'emergenza senza avere un atteggiamento superficiale nei confronti del nuovo virus, che potrebbe provocare decine di migliaia di morti anche oltremanica. Qui secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità britannico, il totale dei casi positivi censito stamane è salito a 1.140, con un record di 342 casi in più nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti accertati è passato intanto da 11 a 21, mentre è boom di test eseguiti: 4600 in più in un giorno, fino a 36.606 complessivi. Contro Jessen anche il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra: "Ci sono milioni di persone in tutto il mondo che stanno prendendo coscienza di cosa sia una pandemia, del pericolo del corona virus, e c'è un medico che piuttosto che impegnarsi in coerenza con il giuramento di Ippocrate spara battute demenziali che fanno capire cosa sia diventata la tv in tanta parte del mondo, visto che fa il conduttore di programmi trash (spazzatura). Che sia della nazionalità x piuttosto che alfa è irrilevante. Ma che sia un personaggio pubblico no".