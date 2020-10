L'epidemia di Coronavirus ha ripreso a peggiorare in Italia. I nuovi casi sono in aumento da ben nove settimane consecutive e c'è il rischio di un rapido peggioramento della situazione se non si mettono in pratica tutti quei comportamenti di prevenzione, dal rispetto della distanza al lavaggio frequente della mani fino all'uso della mascherina, che rappresentano al momento le uniche armi per contenere la trasmissione del virus. E' questo quanto è emerso dal monitoraggio settimanale effettuato dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità sull'evoluzione di Covid-19 nel nostro Paese relativo al periodo compreso tra il 21 e il 27 settembre.

Rischio rapido peggioramento del numero dei contagi

A conferma di ciò, c'è anche l'indice Rt, vale a dire l'indice di trasmissione del contagio, che in ben 12 regioni, secondo il rapporto, ha superato la soglia di guardia di 1, assestandosi su base nazionale a quota 1,01. In questo quadro, si legge nel report, "un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico". Ma quali sono le aree più a rischio? La Campania e la Sicilia fanno registrare i valori più alti di trasmissione di Sars-CoV-2 (1,19), con un altissima incidenza anche per uquanto riguarda il numero di casi positivi ogni 100mila abitanti (196,86 nel primo caso e 138,45 nel secondo). Addirittura a Bolzano si registra una incidenza di 657,98 contagi per 100.000 abitanti. Non va meglio in Liguria, dove anzi c'è un'incidenza di 857 per 100.000 e con un indice Rt a 1,16.

L'indice Rt regione per regione

Ecco, di seguito e nel dettaglio, l’indice Rt registrato nelle varie Regioni, e l’incidenza per 100mila abitanti.