Coppia trovata morta a Firenze, biglietto di scuse del marito: ipotesi omicidio suicidio Una coppia di anziani è stata trovata morta questa mattina a Firenze: a scoprire i cadaveri è stato il figlio dei due. L’ipotesi è di omicidio-suicidio, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto di scuse per il gesto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Prima l'avrebbe uccisa, poi si sarebbe suicidato. È questa l'ipotesi più accreditata nel caso della coppia di anziani trovati morti a Firenze. I due cadaveri sono stati ritrovati in mattinata dal figlio, che stava facendo visita ai genitori nella loro casa nel capoluogo Toscano, in zona Coverciano. Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato trovato riverso sulle scale di casa, con la moglie all'interno dell'appartamento. Sul posto però, anche se non è molto chiaro dove, sarebbe anche stato ritrovato un biglietto di scuse firmato dal marito. Le scuse, ovviamente, porterebbero dritti verso un caso di omicidio-suicidio. Gli inquirenti, infatti, si stanno concentrando su questa ipotesi al momento.

La coppia era anziana: sia l'uomo che la donna erano ottantenni. Lui italiano, lei di origini francesi ma da molto tempo residente a Firenze. La Procura di Firenze disporrà l'autopsia sui corpi dei due anziani, per capire come siano morti entrambi. Così sarà possibile confermare, eventualmente, l'ipotesi di omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, chiamati dal figlio della coppia, che però non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

Le indagini sono affidate alla polizia scientifica e alla squadra mobile della questura. Il figlio dei due ha raccontato di aver sentito i genitori al telefono in prima mattinata, avvisandoli che sarebbe andato a trovarli. Poi l'omicidio e il suicidio – secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti – potrebbero essere avvenuti intorno alle 11. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe stata gravemente malata. Il marito l'avrebbe strangolata e poi, successivamente, si sarebbe impiccato. La dinamica, però, non è affatto chiara. Solo le indagini delle forze dell'ordine potranno far luce sulla vicenda.