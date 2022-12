Coppia di turisti veneti imbavagliata e rapinata nel trullo appena acquistato: caccia ai banditi La coppia veneta era in Puglia per commissionare alcuni lavori. È stata vittima di una rapina a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

A cura di Biagio Chiariello

Notte di terrore per per una coppia di turisti veneti rapinati nella loro casa a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Imbavagliati e legati, sono stati poi rapinati da in una villetta nelle campagne brindisine. I malviventi, dopo aver frugato ovunque, sono fuggiti con denaro e gioielli: il bottino è ancora da quantificare. Sul caso indagano i carabinieri.

Come ricostruito, marito e moglie erano arrivati in Puglia ieri pomeriggio, 30 novembre, intorno alle 14 per commissionare alcuni lavori. Sono proprietari di un trullo nelle campagne di San Michele Salentino.

Ad entrare in azione nella loro abitazione in contrada Cotogni intorno alle 16.30 dei banditi incappucciati e armati. I delinquenti si sarebbero fatti consegnare denaro, costosi orologi e monili in oro, per poi dileguarsi.

I due coniugi sono riusciti a liberarsi dopo circa 15 minuti e, sotto shock, hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che ora stanno indagando. Sul posto si sono recati i militari dell’Arma della compagnia di San Vito dei Normanni. Si indaga per identificare gli autori dell’assalto. La coppia, a parte il forte shock, non avrebbe riportato ferite.

Un episodio analogo sempre nel brindisino si era verificato lo scorso 21 novembre, quando un’anziana residente nel centro di Fasano fu rapinata nella sua abitazione in pieno giorno, da due malviventi. Anche in quel caso la vittima fu immobilizzata da banditi con volto coperto da passamontagna. Lo scorso 19 settembre invece una rapina si è consumata all’interno del centro commerciale “Le Colonne”, quando due persone a volto coperto si sono introdotte nella gioielleria “Stroili” rubando, pistola alla mano, i diamanti presenti in vetrina