Contromano sulla tangenziale Modena-Sassuolo provoca un frontale: il 20enne alla guida aveva bevuto Il giovane di 20 anni che ha provocato un incidente frontale sulla tangenziale Modena-Sassuolo si sarebbe messo alla guida dopo aver bevuto. Il ragazzo ha imboccato contromano la tangenziale, causando così un incidente con un'altra vettura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di circa 20 anni nella mattinata di oggi, 18 gennaio 2024, aveva imboccato contromano in auto la tangenziale Modena-Sassuolo. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo che ha provocato uno scontro frontale, si era messo al volante dopo aver bevuto. Il bilancio dell'incidente stradale è di due feriti, il 20enne alla guida dell'auto contromano e un altro automobilista. Le due macchine coinvolte nel sinistro stradale sono state urtate subito dopo lo schianto frontale da un camion che transitava in direzione Sassuolo.

Secondo la prima ricostruzione, il 20enne si era messo alla guida della sua auto nelle prime ore di questa mattina e aveva imboccato la tangenziale contromano. Il ragazzo avrebbe travolto un'altra vettura che procedeva nella corretta direzione di marcia. Sia il 20enne che l'uomo alla guida della seconda macchina sono rimasti feriti, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Il violento impatto tra le due vetture ha portato all'intervento sul posto del personale Anas e delle forze dell'ordine.

La carreggiata in direzione Sassuolo è stata chiusa per permettere il primo soccorso, poi è stata riaperta al chilometro 5 di Modena. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, anche se secondo i primi accertamenti il ventenne si sarebbe messo alla guida della sua auto dopo aver bevuto.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni sullo stato di salute dei due automobilisti rimasti feriti che però non sarabbero fortunatamente in pericolo di vita. I due sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e poi trasportati in ospedale per accertamenti. Il giovane che ha provocato l'incidente, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo. Il secondo automobilista, invece, è stato assistito dal personale medico e giudicato fuori pericolo.