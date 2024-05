video suggerito

Consigliere comunale fa sesso durante dibattito, ma dimentica microfono aperto: bufera a Taranto Durante durante una seduta della Commissione Attività produttive al Comune pugliese, un consigliere collegato da remoto lascia il microfono acceso mentre fa sesso. I colleghi: “Era già successo, adesso si dimetta” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Suoni inequivocabili, riconducibili a un rapporto sessuale al microfono di un consigliere collegato da remoto durante una commissione. È bufera a Taranto dopo il fuori onda che ha creato momenti di agitazione e forte imbarazzo durante una seduta della Commissione Attività produttive al Comune pugliese durante la quale si discuteva di questioni portuali.

I fatti nella giornata di ieri, 7 maggio. Nel bel mezzo del dibattito, mentre i consiglieri si confrontavano sulle vicende legate al Porto locale, si sono sentiti per una trentina di lunghi secondi, gemiti ed espressioni inequivocabili provenienti da un momento di intimità tra un consigliere e una donna. Pare che l'uomo avesse lasciato il proprio microfono accesso (non è chiaro quanto o meno involontariamente).

A quel punto le discussioni tra gli altri membri della giunta si sono interrotte. Momenti di palpabile disagio nei quali non sono comunque mancate le risate degli altri presenti (in remoto), interrotti solo quando un altro consigliere ha deciso di spegnere il microfono da cui provenivano le incresciose voci.

Il disattento consigliere, non più giovanissimo, non è nuovo a questo tipo di discutibili situazioni. In un'altra occasione, sempre durante una commissione consiliare da remoto, si sarebbe fatto sfuggire perfino qualche frammento video. Alcuni colleghi ora lo invitano a dimettersi perché, chiariscono, “la politica e il lavoro delle commissioni consiliari sono una cosa seria”.