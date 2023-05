Condannato per violenza domestica, torna a casa e maltratta la madre 85enne: arrestato in Val di Sole Botte e violenze psicologiche ai danni dell’anziana madre. Per questo un 44enne è stato arrestato in Val di Sole con l’accusa di maltrattamenti: l’uomo aveva appena finito di scontare una condanna simile per reati commessi nel 2018.

A cura di Chiara Ammendola

Violenze fisiche e psicologiche ai danni dell'anziana madre, l'unica persona che era sempre rimasta al suo fianco, nonostante il passato. È accaduto il Val di Sole dove un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della mamma, una donna di 85 anni.

L'arresto è avvenuto lo scorso venerdì da parte dei carabinieri della compagnia di Rabbi che hanno avviato le indagini subito dopo aver sentito che la donna aveva riaccolto in casa il figlio che aveva appena finito di scontare una condanna. Secondo quanto riportato da alcuni residenti del comune della Val di Sole, il 44enne aveva ripreso subito a maltrattare l'anziana donna, costringendola a subire vessazioni fisiche e psicologiche.

Le indagini hanno appurato come l'anziana fosse vittima, in casa, del proprio figlio che, complice l'abuso di sostanza alcoliche picchiava la madre spesso chiusa in casa, umiliata, costretta a dormire sul divano del soggiorno e più volte indotta ad andarsene dalla loro abitazione. L'uomo in passato era stato condannato per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2017 ed il 2018 sempre nei confronti della madre.

La pena era terminata lo scorso mese di marzo e il 44enne era ritornato a casa dove aveva ripreso a maltrattare l’unica persona disposta ad accoglierlo. Dopo la conclusione delle indagini i militari hanno effettuato il nuovo arresto, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento su richiesta della Procura della Repubblica.

I carabinieri di Rabbi hanno così messo fine all’ennesima serie di violenze domestiche commesse dall’uomo nei confronti dell’anziana madre: il 44enne si trova ora in carcere e deve rispondere dell'accusa di maltrattamenti.