Concorso Scuola 2024, al via le convocazioni: le sedi d'esame per regione e dove trovarle Sono partite le convocazioni per le prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per l'assunzione in ruolo dei docenti. La sede d'esame è individuata dagli Uffici scolastici Regionali ed è comunicata tramite avviso pubblicato sul Portale Unico: ecco l'elenco in aggiornamento regione per regione.

Sono partite le convocazioni per le prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per l'assunzione in ruolo dei docenti, che, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si terranno nei giorni 11 e 12 marzo per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il 13 marzo quelle per la scuola secondaria (medie e superiori) che proseguiranno per 5 giorni fino al 19 marzo, esclusi il sabato e la domenica, come da calendario.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione: la sede d'esame è individuata dagli Uffici scolastici Regionali (USR). La comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul sito dedicato inpa, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali. Dunque, non si riceverà alcuna mail.

L'elenco delle sedi d'esame del Concorso Scuola 2024 per regione

I candidati dovranno recarsi presso la sede, il giorno, e l’ora indicati nella lettera di convocazione presente in area riservata della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”.

Le aule indicate negli Avvisi sono le cosiddette Aule TAR, riservate agli aspiranti eventualmente ammessi con provvedimento del giudice e che quindi non hanno presentato la domanda telematica.

Ecco di seguito l'elenco delle sedi d'esame regione per regione in aggiornamento:

Dove trovare le sedi per le prove scritte

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

Date e orari delle prove e quali documenti portare in sede d'esame

Il concorso si svolgerà in due turni, mattutino e pomeridiano. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

Le prove si terranno nei giorni 11 e 12 marzo per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il 13 marzo quelle per la scuola secondaria (medie e superiori) che proseguiranno per 5 giorni fino al 19 marzo, esclusi il sabato e la domenica, come da calendario.

I candidati per sostenere la prova scritta devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.