Come si viene convocati per il concorso scuola 2024 e quando arriva l'elenco delle sedi delle prove Manca poco ai concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti 2024. Una quindicina di giorni prima l'inizio delle prove scritte, che per l'infanzia e la primaria cominciano l'11 marzo, i candidati potranno conoscere le sedi d'esame: ecco come si viene convocati e quando.

A cura di Ida Artiaco

Manca poco alle prove scritte dei concorsi ordinari 2024 per l'assunzione in ruolo dei docenti. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il 13 marzo quelle per la scuola secondaria (medie e superiori) che proseguiranno per 5 giorni fino al 19 marzo, esclusi il sabato e la domenica, come da calendario.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane. L'elenco delle sedi d'esame verrà comunicato dagli uffici scolastici circa quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.

Dove si svolgono le prove scritte per il concorso scuola 2024 e quando

Si ricordi che i posti a disposizione sono circa 44mila per un totale di 373mila candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria): 15.340 posti a bando per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Le operazioni di identificazione, prima delle prove scritte, avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

Come si viene convocati e quando arriva la comunicazione per le sedi d'esame

L'elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali (Usr) presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. In questo caso, la data potrebbe essere intorno al 4 marzo.

Tale comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul sito dedicato inpa, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali. Dunque, non si riceverà alcuna mail.

Come visualizzare la propria convocazione e dove

A partire da circa quindici giorni prima della data di inizio delle prove, il candidato, dal Portale Unico, potrà accedere tramite il link indicato all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” e, scegliendo il concorso di interesse, potrà visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Quali documenti servono per sostenere la prova scritta

I candidati per sostenere la prova scritta devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Si ricordi che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.