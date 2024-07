video suggerito

Scuola, da luglio 2024 aumentano gli stipendi del personale Ata: quanto valgono gli importi Da luglio 2024 scattano gli aumenti di stipendio per il personale Ata. Gli operatori che lavorano nelle scuole riceveranno nel cedolino mensile importi più altri, secondo quanto previsto dal nuovo Contratto collettivo nazionale. Vediamo a quanto ammontano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel mese di luglio 2024 scattano gli aumenti dello stipendio per chi lavora nelle scuole. NoiPA, infatti, la piattaforma per la gestione del personale della pubblica amministrazione, applicherà nella busta paga mensile del personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) gli aumenti previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021 sottoscritto a gennaio 2024.

Con la firma del nuovo CCNL, è stato introdotto anche un diverso sistema di classificazione delle posizioni economiche, in base al quale personale scolastico e Direttori dei servizi generali e amministrativi dovrebbero vedersi erogato nel loro cedolino mensile un aumento, rispettivamente, di 96 euro e 190 euro. Questi importi si sommeranno agli arretrati di maggio e giugno.

Il nuovo Contratto nazionale è entrato in vigore definitivamente il 19 gennaio 2024 e riguarda oltre 1 milione e 200mila dipendenti, di cui più di 1 milione e 100mila appartenenti ai settori scuola e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) La restante parte include coloro che lavorano nelle università e nei centri di ricerca (escluso il personale docente).

Leggi anche L’oroscopo di martedì 16 luglio 2024

In particolare, le posizioni economiche sono degli incrementi di retribuzione stabiliti dal Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione professionale dei lavoratori tempo indeterminato. Il CCNL 2019-2021 ha rivisto il sistema di classificazione professionale, intervenendo sul valore degli importi di ciascuna posizione economica. A seguito di tali novità, divenute ufficiali il 1° maggio 2024, la busta paga di luglio comprenderà oltre agli importi per la mensilità corrente anche gli arretrati maturati a maggio e giugno.

Dal 19 luglio, inoltre, è possibile partecipare alla procedura valutativa di progressione all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che riguarda 1.435 posti, riservati a assistenti amministrativi che soddisfino i seguenti requisiti: laurea magistrali e esperienza quinquennale nell’area; diploma scolastico superiore e esperienza decennale nell’area.

La procedura, indetta su base regionale, riguarderà le immissioni in ruolo dei prossimi anni scolastici fino al 2026/2027. Si può presentare domanda fino al 29 luglio attraverso il Portale di reclutamento Inpa, accedendo tramite Spid o Carta di identità elettronica, purché si sia abilitati al servizio "istanze online".

Gli aspiranti saranno valutati da una Commissione sulla base di una griglia fino a un massimo di 100 punti così suddivisi: esperienza nell’area di provenienza (fino a 25 punti), titoli di studio (fino a 25 punti) e competenze professionali acquisite (fino a un massimo di 50 punti). Al termine la Commissione di valutazione disporrà delle graduatorie regionali.