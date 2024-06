video suggerito

Concorso per notaio, bando online per 400 posti: i requisiti e come inviare la domanda Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo concorso finalizzato alla copertura di 400 posti di lavoro in tutta Italia. Gli aspiranti notai dovranno inviare online la domanda di ammissione entro e non oltre il 21 luglio 2024. Può partecipare solo chi ha una laurea in giurisprudenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia è stato pubblicato l'avviso (di cui al provvedimento del 12 giugno 2024, pubblicato in G.u. il 21 giugno) per il nuovo bando di concorso che mette a disposizione 400 posti di notaio.

Gli aspiranti notai dovranno compilare e inviare, esclusivamente telematicamente, la domanda di partecipazione entro il 21 luglio 2024. Tra i requisiti richiesti fondamentale sarà la laurea.

I requisiti e i titoli di studio necessari per partecipare al concorso

Ci sono alcuni importanti requisiti da rispettare per la partecipazione al concorso Notaio 2024.

Anzitutto la cittadinanza: quindi essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea; poi il titolo di studio: quindi la laurea in giurisprudenza o titolo equipollente riconosciuto; bisogna poi avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per 18 mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. Gli aspiranti notai non devono poi avere difetti fisici che impediscano l'esercizio delle funzioni specifiche.

Inoltre è necessario che i candidati non siano stati dichiarati non idonei in 5 precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

I documenti per compilare la domanda e dove inviarla

Come detto, la domanda deve essere inviata esclusivamente via online entro il giorno 20 luglio 2024.

I candidati devono accedere al sito del Ministero della Giustizia, nella sezione "Concorsi, esami, selezioni e assunzioni," e seguire le istruzioni per completare il form. Per accedervi è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Importante ricordare che il pagamento delle tasse di partecipazione, pari a €117,13, deve essere effettuato tramite pagoPA. Solo dopo il pagamento sarà possibile completare l'invio della domanda. Gli aspiranti notai saranno esclusi dal concorso se hanno presentato domande incomplete o inviate oltre la scadenza.

Come si svolge la selezione e cosa studiare per le prove

La selezione sarà articolata in 6 prove d’esame: 3 prove scritte e 3 prove orali. La pubblicazione delle date delle prove è in programma per il 13 settembre 2024

Nello specifico, lo scritto si compone di tre prove teorico-pratiche che riguardano un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ognuno vengono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Chi ha ottenuto il voto minimo di 35 punti per ciascuna delle tre prove scritte, passa all'orale.

Anche quest'esame consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Passano solo i concorrenti che avranno riportato almeno 35 punti in ciascun gruppo di materie. Nell’insieme delle prove scritte e orali, sarà comunque necessario un punteggio non inferiore a 210 su 300.

Come si forma la graduatoria

La graduatoria generale dei vincitori del concorso sarà formata in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato. Riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso, sarà poi approvata con decreto del Ministro della giustizia.

La pubblicazione include l'elenco delle sedi notarili disponibili per l'assegnazione. Entro 15 giorni i vincitori dovranno poi indicare le loro preferenze.