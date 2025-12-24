Concorso Ministero della difesa per 1.100 Assistenti: bando, requisiti e come inviare la domanda

In tutto sono 1100 i posti a tempo pieno e indeterminato disponibili per il nuovo concorso al Ministero della Difesa che saranno poi inquadrati nell’area Assistenti come personale non dirigenziale, con profili amministrativi e tecnici.

È stato pubblicato il bando per un nuovo concorso al Ministero della Difesa per l'assunzione di 1100 persone a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area degli Assistenti. La selezione avverrà su base territoriale, scegliendo quindi la regione, e sarà affidata alla Commissione RIPAM. Per poter partecipare basta avere il diploma di scuola superiorei e per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 27 gennaio 2026.

Quanti sono i posti disponibili e i profili ricercati

In tutto sono 1100 i posti disponibili per il nuovo concorso al Ministero della Difesa che saranno poi inquadrati nell'area Assistenti come personale non dirigenziale, con profili amministrativi e tecnici. Nel dettaglio la selezione riguarda 600 Assistenti amministrativi: contabili, linguistici, giudiziari e storico-culturali; e 500 Profili tecnici: informatici, sanitari, tecnici per l’edilizia, l’elettronica, la meccanica, la cartografia e la logistica così ripartiti:

600 assistenti amministrativi

9 assistenti sanitari

22 assistenti ai servizi di supporto

2 assistenti per l’alimentazione e la ristorazione

40 assistenti ai servizi di vigilanza

20 assistenti tecnici per l’informatica

5 unità di assistente per i servizi informativi

65 unità di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici

14 unità di assistente tecnico per la cartografia e la grafica

10 unità di assistente tecnico chimico-fisico

7 unità di assistente tecnico artificiere

88 unità di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni

12 unità di assistente tecnico nautico

53 unità di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni

48 unità di assistente tecnico per le lavorazioni

105 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi

Il cinquanta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma.

Quali sono i requisiti e come inviare la domanda

Per poter partecipare al Concorso del Ministero della difesa per 1.100 Assistenti basta avere il diploma di scuola superiore; cittadinanza italiana, maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un

impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e avere idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso ed esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino alle 18:00 del 27 gennaio 2026.

Come avverà la selezione

Il concorso è per titoli ed esami e prevede una prova scritta e una valutazione dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice Ripam, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, in parte diversi per i vari tipi di figure per cui ci si candida, da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.