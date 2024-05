video suggerito

Concorso Inps, atteso il bando per 585 posti a tempo indeterminato destinato ai diplomati: i requisiti Nuove assunzioni a tempo indeterminato all’Inps: il concorso rivolto ai diplomati e fa riferimento alla categoria B, si cercano assistenti. Stipendio mensile di circa 1.700 / 1.900 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

C'è attesa per il bando per l'assunzione di 585 posti con contratti a tempo indeterminato nell'Inps. Il concorso è riservato ai diplomati. I vincitori saranno assunti in area B e la procedura sarà bandita entro l’anno.

Il concorso prevede dunque la copertura di 585 posti da assistente, suddivisi per regione e per tre profili: assistenti ai servizi, assistenti tecnici e assistenti informatici.

Quanti sono i posti disponibili

Il nuovo concorso pubblico è dedicato a 585 figure da assumere a tempo indeterminato presso le varie sedi territoriali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

I vincitori del concorso saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato in area B, a titolo di Assistenti.

I profili previsti sono tre e in particolare riguardano gli assistenti ai servizi, assistenti tecnici e assistenti informatici. In particolare gli assistenti ai servizi sono il gruppo più numeroso, con 498 posti, e si occupano di attività amministrative, gestionali e di supporto. Gli assistenti tecnici, con 25 posti, svolgono compiti tecnici, di manutenzione e di sicurezza. Gli assistenti informatici, con 62 posti, si dedicano a compiti informatici, di sviluppo e di assistenza.

Quando sarà pubblicato il bando

Il bando era atteso nel 2023 ma è slittato. Dunque il concorso INPS per 585 diplomati uscirà entro l'anno in corso.

Al momento però non è uscita ancora alcuna comunicazione ufficiale che indica il periodo di uscita del bando

Quali sono i requisiti e i titoli di studio

Per accedere alla concorso, come titolo di studio è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Chiaramente, se si possiede anche la laurea si avrà un punteggio aggiuntivo.

Non ci sono limiti di età o altre soglie di sbarramento, basta essere maggiorenni.

Come fare domanda per partecipare al concorso

La domanda di partecipazione al concorso Inps andrà presentata attraverso la piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, secondo le nuove regole per i concorsi pubblici.

Per presentarla occorrerà possedere le credenziali SPID, CIE o CNS, necessarie per accedere sulla piattaforma.

Le possibile prove per il concorso Inps

L’iter delle prove non è ancora stato definito, ma dovrebbe essere per titoli ed esami.

Quindi è ipotizzabile una prima prova preselettiva (quiz a risposta multipla con test attitudinali e di logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale); una o anche più prove scritte (probabilmente su materie giuridiche ed economiche come elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto del lavoro); una prova orale (sempre sulle citate materie d’esame).

Qual è la retribuzione per il personale Inps

Il personale di categoria B Inps percepisce uno stipendio mensile di circa 1.700 / 1.900 euro.

La retribuzione tabellare annua prevede annualmente: B1 – 19.951,14 euro; B2 – 21.217,62 euro; B3 – 22.530,57 euro. A ciò vanno aggiunte la tredicesima e tutte le indennità spettanti