Concorso ATA, bandi regionali online: come inviare la domanda dal 10 maggio e requisiti Il nuovo concorso ATA è rivolto a chi ha maturato 24 mesi di servizio e viene bandito su base regionale. Le domande si potranno presentare dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Dal 10 maggio sarà possibile inviare le domande per partecipare al concorso ATA. È rivolto ai nuovi profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, che sono stati riorganizzati nel nuovo CCNL Scuola.

Al momento è stato pubblicato il bando per la Sardegna e a breve saranno pubblicati quelli per le altre regioni (ad eccezione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Le domande di ammissione si potranno presentare dalle ore 9 di giovedì 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024. Dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.

Quali sono i ruoli ricercati

Il nuovo contratto scuola ha introdotto una nuova classificazione dei profili professionali del personale ATA. Dunque il presente bando di concorso è rivolto ai nuovi profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, che sono stati riorganizzati nel nuovo CCNL scuola. Nello specifico:

AREA DEI COLLABORATORIE (ex area A) – Collaboratori scolastici (bidelli).

AREA DEGLI OPERATORI (ex area AS)

– Operatori scolastici;

– Operatori dei servizi agrari.

– Assistenti Amministrativi (AA);

– Assistenti Tecnici (AT);

– Cuochi (CU);

– Guardarobieri (GU);

– Infermieri (IF).

Come compilare la domanda e dove inviarla

Le domande devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIM (ex MIUR) dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 e non oltre le ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero, sezione Servizi o, in alternativa, tramite il percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line.

È necessario disporre delle credenziali SPID o CIE, ed essere abilitati.

I requisiti richiesti e le competenze necessarie

Per l’accesso ai concorsi per ATA 24 mesi occorre possedere i seguenti requisiti generali:

essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre;

oppure essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, oppure essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre;

essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti in base al profilo).

Chi intende aggiornare il punteggio o i titoli di preferenza e/o di riserva, deve essere già inseriti nella graduatoria permanente costituita nella provincia e per il profilo professionale per cui concorre.

L'elenco dei bandi regionali in aggiornamento

Nel momento in cui scriviamo è stato pubblicato il bando per la Sardegna,. A breve saranno pubblicati i bandi anche per le altre regioni (ad eccezione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano).

