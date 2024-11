video suggerito

Concorso Agenzia delle Entrate 2024, bando online per 190 funzionari: requisiti e come inviare la domanda L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso per l’assunzione di 190 funzionari, suddivisi in tecnici e gestionali, da distribuire in 16 regioni d’Italia. È riservato a laureati e la data di scadenza del bando è fissata al 19 dicembre 2024. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate 2024 per l’assunzione di 190 funzionari, di cui 66 funzionari tecnici e 124 funzionari gestionali, con diverse destinazioni in tutta Italia. Il bando è riservato a laureati in specifiche discipline e scade il 19 dicembre.

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata sul portale di reclutamento inPA, dove è possibile trovare anche l’avviso di concorso dell’Agenzia delle Entrate.

I posti disponibili per funzionari tecnici e gestionali e le destinazioni in Italia

I posti disponibili sono 190, in particolare verranno assunte a tempo indeterminato 66 persone per la famiglia professionale funzionario tecnico e 124 funzionari gestionali.

Per quanto riguarda il primo gruppo, 60 posti sono riservati ai servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL) e i restanti 6 per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (codice concorso 6FT/MI).

Codice concorso 60FT/TL – Funzionario tecnico (Servizi tecnici e processi di logistica), 60 posti totali ripartiti per sede così come segue:

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti: 20

Direzione Regionale Calabria: 2

Direzione Regionale Campania: 3

Direzione Regionale Emilia-Romagna: 4

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia: 1

Direzione Regionale Lazio: 3

Direzione Regionale Liguria: 2

Direzione Regionale Lombardia: 5

Direzione Regionale Marche: 1

Direzione Regionale Molise: 1

Direzione Regionale Piemonte: 3

Direzione Regionale Puglia: 3

Direzione Regionale Sardegna: 2

Direzione Regionale Sicilia: 3

Direzione Regionale Toscana: 2

Direzione Provinciale Trento: 2

Direzione Regionale Veneto: 3

Per quanto riguarda il Codice concorso 6FT/MI – Funzionario tecnico (Analisi banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare), i posti totali sono 6 e sono tutti riservati alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare di Roma.

Verranno poi assunti 124 funzionari gestionali, e in particolare: 49 funzionari per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (Codice concorso 49FG/GC-PC); 8 per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA). Per tutti questi ultimi la sede di riferimento è quella di Roma.

Altri 67 posti disponibili sono quelli per il ruolo di funzionari per processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU). Così ripartiti su base regionale:

Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione: 5

Direzione Centrale Audit: 10

Direzione Regionale Abruzzo: 2

Direzione Regionale Basilicata: 2

Direzione Regionale Calabria: 2

Direzione Regionale Campania: 3

Direzione Regionale Emilia-Romagna: 4

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia: 2

Direzione Regionale Lazio: 4

Direzione Regionale Liguria: 2

Direzione Regionale Lombardia: 4

Direzione Regionale Marche: 2

Direzione Regionale Molise: 1

Direzione Regionale Piemonte: 4

Direzione Regionale Puglia: 3

Direzione Regionale Sardegna: 2

Direzione Regionale Sicilia: 3

Direzione Regionale Toscana: 4

Direzione Provinciale Trento: 2

Direzione Regionale Umbria: 2

Direzione Regionale Veneto: 4

I requisiti di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Entrate

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

esser laureati in specifiche discipline, tra cui Ingegneria Civile e Ambientale, Scienze dell’Architettura, Economia e Commercio, Scienze Politiche.

essere cittadini italiani; godere dei diritti civili e politici;

possedere l’idoneità fisica al lavoro;

possedere determinate competenze: problem solving, impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra, comunicazione e organizzazione del proprio lavoro, flessibilità.

essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile).

Inoltre, non si devono avere condanne penali che precludano l’assunzione in una pubblica amministrazione, né essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti, licenziati o dispensati per rendimento insufficiente da un impiego pubblico.

E ancora, non si deve essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo ottenuto tramite documenti falsi, irregolari o attraverso mezzi fraudolenti non sanabili. Sono previste riserve di posti per le categorie protette, come stabilito dalla normativa vigente (Legge 12 marzo 1999, n. 68).

Tutti i candidati vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

È sufficiente accedere alla propria area riservata e compilare il modulo di candidatura online. Si ricorda che è indispensabile disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale. Inoltre, per ogni codice concorso, è obbligatorio effettuare, pena l’esclusione, il pagamento di una quota di partecipazione pari a 10,00 euro, seguendo le istruzioni indicate sul portale stesso.

C'è tempo fino alle 23:59 19 dicembre 2024.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:

prova scritta: una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie specificate nella tabella del relativo concorso;

prova orale: materie specificate nella tabella del relativo concorso oltre all’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

La valutazione è in trentesimi e saranno ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30.

Le modalità, le date della prova scritta e i requisiti per l’eventuale strumentazione tecnica saranno rese note il 9 gennaio 2025 sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice redigerà le graduatorie di merito basandosi sul punteggio finale, espresso in sessantesimi, ottenuto sommando i voti della prova scritta e di quella orale. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul portale InPA e sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, assumendo valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La preparazione al concorso Agenzia Entrate 190 Funzionari può essere supportata dallo specifico manuale edito da NLD Concorsi e acquistabile su Amazon.