Concorsi INPS in arrivo, previste 2600 assunzioni nel 2026: profili richiesti e bandi

L’INPS annuncia il piano assunzioni 2026: 2.600 posti per funzionari Pecs, tecnici, dirigenti e profili digitali. Bandi e domande disponibili entro il 31/12 sul sito INPS e su Inpa.gov.it.
A cura di Biagio Chiariello
L’INPS ha annunciato un piano di potenziamento del proprio organico che prevede l’assunzione di circa 4.800 nuovi dipendenti tra il 2025 e il 2026. Le procedure sono state deliberate dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2025 e interesseranno diversi profili professionali.

Per il 2026 sono previste circa 2.600 assunzioni, tra cui 738 funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” (Pecs), destinati alle direzioni regionali e provinciali, alle direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale. Saranno inoltre assunti 134 funzionari tecnici, 8 dirigenti amministrativi e 13 unità stabilizzate tra assistenti e funzionari Pecs.

Grazie all’autorizzazione di procedure concorsuali autonome, l’INPS potrà acquisire 248 assistenti informatici, 88 funzionari informatici, 26 assistenti tecnici, 13 insegnanti per il liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro e 49 dirigenti di seconda fascia. A queste assunzioni si aggiungeranno 949 assistenti ai servizi tramite concorso unico Ripam condotto da Formez. Tutti i bandi saranno pubblicati entro il 31 dicembre, con dettagli su domande, requisiti e profili richiesti.

Pensioni 2026, quanto aumenta l'assegno da gennaio: le simulazioni dei nuovi importi Inps

Concorso INPS, il numero di posti previsti per il 2026 e i profili richiesti

L’INPS ha definito il piano di assunzioni per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare organico e competenze su tutto il territorio nazionale. Tra le priorità figurano la transizione digitale, l’innovazione dei servizi e la gestione delle politiche per la disabilità.

Ecco i principali profili e posti previsti:

  • Funzionari Pecs (Progettazione, erogazione e controllo dei servizi): 738 unità, presso direzioni regionali, provinciali e metropolitane di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale.
  • Funzionari tecnici: 134 posti, destinati alle direzioni regionali e al Coordinamento generale tecnico-edilizio presso la sede centrale.
  • Dirigenti amministrativi: 8 posti, per strutture di livello nazionale.
  • Stabilizzazioni di personale: 13 unità secondo art. 3, comma 2, D.L. 25/2025.
  • Assistenti informatici: 248 posti tramite concorsi pubblici autonomi.
  • Funzionari informatici: 88 posti.
  • Assistenti tecnici: 26 posti.
  • Insegnanti liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro: 13 posti.
  • Dirigenti di seconda fascia: 49 posti.
  • Assistenti ai servizi: 949 posti tramite concorso unico Ripam/Formez.
  • Professionisti medici di prima fascia: 1.069 nuovi ingressi, più 114 per scorrimento graduatorie e 4 stabilizzati.
  • Funzionari sanitari: 138 posti.
  • Funzionari specialisti aree psicologiche e sociali: 781 posti.
  • Dirigenti con competenze informatiche: 7 posti.
  • Dipendenti stabilizzati di diverse aree: 57 posti.
  • Dirigenti interni: 13 posti (10 amministrativi e 3 informatici).
  • Professionisti legali: 43 posti.
  • Ispettori di vigilanza INPS-INAIL: 355 posti tramite concorso già pubblicato.

Come mandare la candidatura per il concorso INPS

Tutti i dettagli sui concorsi INPS, inclusi bandi e avvisi di selezione, saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2025.

Gli interessati potranno consultare le informazioni sul sito ufficiale dell’INPS e sulla piattaforma nazionale Inpa.gov.it, dedicata al reclutamento nella pubblica amministrazione.

Qui saranno disponibili indicazioni su requisiti, modalità di partecipazione e scadenze per la presentazione delle domande, permettendo ai candidati di prepararsi adeguatamente alle procedure di selezione.

