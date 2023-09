“Con l’allerta avrei ancora Mattia”, il dolore della mamma del bimbo morto nell’alluvione nelle Marche Il dolore dei genitori di Mattia a un anno dalla tragedia dell’alluvione nelle Marche in cui è morto il loro bimbo di 8 anni: “Chiediamo che le indagini si concludano per dare almeno la riposta alla nostra unica domanda: Perché Matti è morto?”.

A cura di Antonio Palma

"Qualcuno quella sera avrebbe dovuto lanciare l’allerta", lo ripetono continuamente i genitori del piccolo Mattia, il bimbo di 8 anni morto tragicamente nell'alluvione delle Marche che un anno fa ha cambiato per sempre e loro vite. Da quel terribile 15 settembre Silvia Mereu e Tiziano Luconi cercano ancora un risposta a quella tragedia che ha portato via per sempre il loro bimbo.

Un dramma che la mamma di Mattia rivive purtroppo quotidianamente, ripercorrendo con la mente quei terribili momenti in cui il suo piccolo le è strato strappato via dalla forza dell'acqua e del fango che stava per uccidere anche lei. Mentre cercano di tenere viva la memoria dei Mattia nel cuore di tutti con iniziative di ogni tipo e di superare il dolore con l'aiuto di professionisti, la loro prima richiesta è sempre la stessa: fare piena luce su quanto accaduto quel giorno.

"Se fosse arrivato un allarme in tempo, avrei ancora il mio bambino” ha dichiarato la donna a Repubblica a un anno dalla tragedia, ricordando che "Bastava bloccare le strade lungo il torrente". Quel giorno invece nessuno fece nulla e l'acqua investì in pieno la sua auto con dentro il piccolo mentre rincasavano. Sembrava un giorno come altri. Lei, come faceva sempre, aveva finito il lavoro e chiuso la farmacia ed era andata prendere il bimbo dai nonni per tornare a casa.

"Pioveva ma nulla di particolare" ha racconto Silvia Mereu. Poi all'improvviso l'inferno di acqua e fango che prima ha sballottato l'auto e poi è entrato dentro costringendoli a uscire. "L’ho preso in braccio, l’ho stretto così forte ma Mattia è scomparso, afferrato dalle mie spalle da quel mare rabbioso". Lei si è salvata rimanendo aggrappata a un cumulo di terra asciutta ed è stata salvata poi dai vigili del fuoco mentre il piccolo Mattia è stato ritrovato senza vita dopo 8 giorni di ricerche.

Da allora "È difficile andare avanti. Per questo chiedo con forza che le indagini si concludano al più presto per dare almeno la riposta alla nostra unica domanda: Perché Matti è morto?” ha aggiunto Silvia Mereu. Domanda a cui dovranno dare risposte i magistrati di fronte ai quali sono stati presentati gli esposti della famiglia.