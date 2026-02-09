Con la moto contro un furgone: muore a Imperia un ragazzo di 18 anni

Stando a quanto emerso finora il giovane era alla guida della sua moto da enduro quando è andato a schiantarsi contro un furgone.

Un ragazzo di 18 anni è morto nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto in via Nazionale a Imperia, lungo la statale 28. Stando a quanto emerso finora il giovane era alla guida della sua moto da enduro quando è andato a schiantarsi contro un furgone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ma le ferite riportate dal ragazzo sono risultate troppo gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17,30 lungo la strada che collega Imperia con Pontedassio. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che stanno tuttora raccogliendo elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Anas ha chiuso la strada statale 28 “del Colle di Nava” in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, insieme alle forze dell'ordine, al lavoro per gestire la viabilità e consentire le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riapertura della circolazione.