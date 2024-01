“Con febbre tra anziani e fragili, Covid non ha insegnato nulla”, ira Bassetti: “Popolo di maleducati” “Questa è la peggiore stagione influenzale di sempre. Siamo un popolo di maleducati dal punto di vista sanitario” ha accusato il professor Matteo Bassetti non nascondendo il suo disappunto di fronte a comportamenti sempre più pericolosi per le persone fragili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Bassetti

“Quando uno con la febbre a 38 va comunque a una cena o in mezzo ad anziani e fragili fa un atto di profonda maleducazione civica, il Covid non ha insegnato nulla”, lo ha dichiarato il professor Matteo Bassetti, non nascondendo il suo disappunto di fronte a comportamenti sempre più pericolosi per le persone fragili.

Atteggiamenti che, ignorando il pericolo, mettono a rischio gli altri e che, secondo gli esperti, sarebbero protagonisti del boom di contagi da influenza riscontrati nell’ultimo periodo dell’anno appena passato. Questa infatti “è la peggiore stagione influenzale di sempre. Mai avuti così tanti casi di influenza a cavallo del capodanno” ha spiegato lo stesso direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Di passi indietro dopo il Covid ne abbiamo fatti tantissimi. Prova ne è che la maggior parte dei contagiati sono soprattutto persone sotto i 60 anni che non si sono vaccinati contro l’influenza che invece avrebbe potuto essere un ombrello protettivo” ha dichiarato Bassetti a Mattino Cinque News.

“Il non isolarsi a casa, il non lavarsi le mani e il non usare le mascherine in pubblico nonostante sintomi influenzali, vuol dire che siamo un popolo di maleducati dal punto di vista sanitario” ha rimarcato Bassetti, aggiungendo: “Si tratta di norme di educazione e non rispettarle è maleducazione civica ed è peggio dei botti”.

Secondo il bollettino dell'Istituto superiore di sanità, oltre 1 milione di italiani ha passato il Natele e Capodanno accusando un stato febbrile. Per questo nei giorni scorsi lo stesso Bassetti si era scagliato anche contro chi fa il tampone covid ed esce lo stesso.

“Perché così tanti casi ininfluenza? La colpa è dei soliti catastrofisti del covid: hanno detto alla gente fatevi il tampone e se negativo state tranquilli, partecipate ai pranzi e ai cenoni senza problemi. Ecco il risultato: moltissima gente con il virus dell’influenza e con altri virus respiratori è andata in giro raffreddata con la falsa sicurezza del tampone negativo per il covid” ha sostenuto l’infettivologo.