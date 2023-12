Record di casi di influenza a Natale, 1 milione di italiani colpiti: le regioni con incidenza più alta Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità sono oltre un milione gli italiani costretti a letto con l’influenza tra il 18 e il 24 dicembre, con una incidenza in crescita rispetto ai 7 giorni precedenti, in particolare in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Non solo Covid. Aumenta il numero degli italiani costretti a letto durante le feste di Natale a causa dell'influenza. Risulta infatti in decisa crescita la curva epidemica per i virus influenzali e simil-influenzali.

Nell'ultima settimana sono oltre un milione gli italiani colpiti, per un totale di 5,7 milioni dall'inizio della stagione influenzale. Un dato che viene definito dall'Istituto superiore di Sanità da record: "La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali mostra un valore dell'incidenza mai raggiunto nelle stagioni precedenti". I numeri sono quelli che emergono dal rapporto settimanale RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'incidenza dei casi di influenza nella settimana 18-24 dicembre

L'incidenza dal 18 al 24 dicembre è salita a 17,2 casi per mille assistiti, rispetto ai 15,6 nella settimana precedente, un dato a cui concorrono, chiarisce l'Iss, diversi virus respiratori e non solo quelli dell'influenza, sebbene la circolazione di questi ultimi è in aumento. L'incidenza è in aumento nelle fasce di età pediatriche, stabile negli adulti e anziani.

Maggiore incremento soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è pari a 47,1 casi per mille assistiti (36,5 nella settimana precedente). Tra i virus influenzali, quelli di tipo A risultano prevalenti (98,5%) rispetto ai virus di tipo B e appartengono per la maggior parte al sottotipo H1N1pdm09.

Le regioni più colpite

Per quanto riguarda i dati geografici, tutte le Regioni tra quelle che hanno attivato la sorveglianza registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne la Basilicata. In quattro Regioni è stata raggiunta la soglia di intensità "molto alta" dell'incidenza, con 19,94 casi per mille assistiti: si tratta di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania. Due Regioni (Valle d'Aosta, Calabria) non hanno attivato la sorveglianza RespiVirNet.

Quali sono i sintomi dell'influenza (e del Covid)

Oltre all'influenza gli italiani se la stanno vedendo negli ultimi giorni anche col Covid, che tuttavia nell'ultima settimana è in decrescita rispetto ai 7 giorni precedenti come emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

Nelle fasi iniziali dell’infezione, Covid e influenza possono manifestarsi in maniera molto simile, con sintomi comuni come febbre, mal di gola, tosse e difficoltà respiratorie. Pertanto, capire se si tratta di Covid o influenza dai soli segni clinici, soprattutto nelle prime fasi, è sempre molto difficile. Ciò è reso ancora più complesso dalla circolazione delle nuove varianti Covid, attualmente tutte appartenenti alla grande famiglia Omicron che, da quando emersa, ha mostrato di causare principalmente disturbi delle vie respiratorie superiori. Pertanto, si consiglia sempre di effettuare un tampone per avere conferma del tipo di virus contratto.