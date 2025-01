video suggerito

Compra un Gratta e Vinci e vince un milione di euro a Chivasso: "Ora come ritiro i soldi?" Il fortunatissimo è un uomo tra i 40 e 50 anni, non un cliente abituale della tabaccheria di Castelrosso, frazione di Chivasso (Torino). Dopo aver vinto, è tornato dentro e ha chiesto alla proprietaria: "Ora come li ritiro i soldi vinti?"

A cura di Biagio Chiariello

Il biglietto vincente e la titolare della tabaccheria con le colleghe

All’edicola-tabaccheria di piazza dell'Assunta a Castelrosso, frazione di Chivasso, nel Torinese, sabato 11 gennaio 2025 è stato vinto un milione di euro al gratta e vinci. Il fortunatissimo, un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, probabilmente di passaggio, ha parcheggiato di fronte al negozio ed è entrato.

Dopo aver acquistato il biglietto, è uscito per grattarlo. Sotto la moneta ha scoperto il numero '52' e l’importo corrispondente: 1 milione di euro. Poco dopo è rientrato per annunciare la straordinaria vincita, aggiungendo: "Serve uno striscione grande per festeggiare". A raccontarlo è Cristina Cerato, 57 anni, proprietaria della tabaccheria.

"Dopo 25 anni di attività – ammette – in questo momento credo che la dea bendata si sia fermata qui: a luglio avevamo venduto un gratta e vinci da 100 mila euro, ora questo da un milione". Il vincitore non sarebbe un cliente abituale, ma nel punto vendita l'avevano già visto entrare. E in altre occasioni aveva acquistato dei gratta e vinci. Così è accaduto sabato. Poi è rientrato.

"Inizialmente non abbiamo capito il motivo. Sabato pomeriggio – ricorda Cristina – non c’era molta gente, quindi si è avvicinato a me e ha chiesto: ‘Come aveva fatto il cliente che aveva vinto 100 mila euro per ritirare il premio?‘. Pensavo fosse solo curiosità e gli ho spiegato la procedura per ottenere i soldi. Lui, molto candidamente, mi ha detto di preparare uno striscione grande perché aveva vinto. Poi abbiamo verificato, fatto la fotocopia del biglietto, ed effettivamente era così."

Da allora non si è più visto. "Ma domani compio 58 anni" – ironizza la titolare – "chissà, magari questo signore mi farà un bel regalo."