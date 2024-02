Come sta Papa Francesco: persistono i lievi sintomi influenzali, sospese anche le udienze di oggi La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato che Papa Francesco è ancora malato e non potrà partecipare alle udienze che erano state fissate per oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Per Papa Francesco "persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze di questa mattina". Lo ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede, confermando che le condizioni di salute del Santo Padre non sono ancora migliorare a sufficienza rispetto a due giorni fa, quando il suo staff aveva comunicato che Bergoglio non avrebbe potuto rispettare gli appuntamenti fissati. Al momento è confermata l'Udienza Generale di Papa Francesco per mercoledì 28 febbraio, ma si continuerà a tenere al chiuso, nell'Aula Paolo VI.

Ieri, all'indomani del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, Francesco ha voluto comunque presentarsi all'Angelus e si è affacciato alla finestra del Palazzo apostolico per ricordare le conseguenze del conflitto: "Quante vittime, ferite, distruzioni, angustie, lacrime, in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine", ha detto il Pontefice, che ha poi rivolto un pensiero di affetto al "martoriato popolo ucraino" e una preghiera "in particolare per le numerosissime vittime innocenti". Francesco ha anche rinnovato l'appello per una soluzione diplomatica che porti a una pace giusta: "Supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica, alla ricerca di una pace giusta e duratura".

Le condizioni di salute del Papa

Papa Francesco, 87 anni, negli ultimi anni è stato costretto a diversi ricoveri ospedalieri per sottoporsi a degli interventi chirurgici. Lui stesso ha parlato delle sue condizioni di salute nel corso di una intervista andata in onda a "Che tempo che fa" il mese scorso, quando ha ironizzato: "Sono ancora vivo". Nel corso di quella intervista Bergoglio ha anche detto la sua sulla questione delle dimissioni da Pontefice di cui si parla ciclicamente: "Finché me la sento vado avanti, quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci". Al momento – aveva aggiungo il Papa da Fazio – "non è un pensiero, né una preoccupazione, né un desiderio, ma una possibilità aperta a tuti i Papi".