Come sta Papa Francesco, il bollettino del Vaticano: "Notte trascorsa bene, si è alzato e ha fatto colazione" È uscito il bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da una settimana al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Nella nota della Sala Stampa della Santa Sede si legge: "La notte è trascorsa bene, questa mattina si è alzato e ha fatto colazione".

A cura di Eleonora Panseri

"La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione". È quanto riferito in una nota diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio, dalla Sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del Santo Padre.

Da una settimana Bergoglio è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Nella serata di ieri le ultime notizie registravano "condizioni cliniche in lieve miglioramento". Il Papa, spiegava ieri l'ultimo resoconto medico, "è apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili".

Il ricovero nel nosocomio capitolino era avvenuto lo scorso 14 febbraio per una bronchite, come aveva comunicato la Sala Stampa Vaticana: "Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso", si leggeva nella nota.

Le sue condizioni si sono tuttavia aggravate nei giorni successivi, richiedendo una modifica della terapia da seguire. Quattro giorni dopo, infatti, in un nuovo bollettino la Santa Sede aveva fatto sapere che il pontefice aveva contratto una polmonite bilaterale.

Una notizia che ha destato una certa preoccupazione: "Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso", riportava la nota.

La polmonite è un’infiammazione acuta dei polmoni, nella maggior parte causata da un'infezione di origine batterica che colpisce gli alveoli polmonari. E, come suggerisce il termine, nella polmonite bilaterale l'infiammazione interessa entrambi i polmoni.

Le fragili condizioni di salute del Pontefice lo hann0 visto costretto a cancellare tutti gli impegni previsti per la scorsa settimana e per i prossimi giorni con l'obiettivo di ristabilirsi completamente.

Nelle forme più acute la polmonite può anche portare in poco tempo a un’insufficienza respiratoria grave. Papa Francesco ha 88 anni ed è considerato un paziente a rischio sia per età che per le diverse recidive che ha avuto con problemi di tipo respiratorio.