Come sta la bimba partorita in spiaggia a Marina di Caulonia, il sindaco: “Ha già una nuova famiglia”
Ha già trovato una nuova famiglia la bimba partorita sulla spiaggia di Marina di Caulonia la notte del 7 agosto. La madre biologica, una 30enne, è stata soccorsa da un gruppo di ragazzi e, dopo un breve ricovero, ha deciso di non riconoscere la figlia, facendo partire le procedure per l'affido.
La piccola, a cui è stato dato il nome della dottoressa che per prima l'ha avuta tra le braccia, sta bene e "ha già una nuova famiglia – fa sapere il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che è andato a trovare la piccola –. È una vicenda che ha sprigionato la solidarietà di tutta la comunità”.
“Oggi sono stato in ospedale ed è stata sommersa da regalini, peluche, creme, bavaglini. – ha aggiunto il primo cittadino, intervistato da Repubblica – Siamo tempestati da telefonate di famiglie che si offrono di adottarla. La nostra è una terra difficile ma dal cuore grande”.
Dopo aver appreso la storia della piccola, gli abitanti di Locri e di Caulonia nelle scorse settimane hanno fatto arrivare in ospedale qualsiasi cosa potesse servire alla piccola: scarpine, peluche, vestiti.
La ragazza che le ha dato la vita è stata dimessa due giorni dopo il parto. E, dopo i 10 stabiliti dalla legge per consentire alla madre biologica di rivalutare eventualmente la sua scelta, le strade delle due si sono divise. È stato infatti avviato il percorso di affidamento a una famiglia e la piccola rimarrà in Calabria.
Secondo quanto è stato ricostruito, il parto sarebbe avvenuto prima del termine previsto. La madre si è trovata in spiaggia a Marina di Caulonia e, dopo essere entrata in mare, ha dato alla luce la bambina e tagliato il cordone ombelicale con una targhetta metallica.
La bimba ha iniziato a piangere e i suoi vagiti sono stati sentiti da sei ragazzi che sono intervenuti, soccorrendo la 30enne e chiamando il 118 e i Carabinieri. La piccola e la madre sono state quindi trasportate all'ospedale di Locri dove ha deciso di non riconoscere la bimba.