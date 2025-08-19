Come sta la bimba partorita in spiaggia a Marina di Caulonia, il sindaco: “Ha già una nuova famiglia”

La bimba partorita sulla spiaggia di Marina di Caulonia la notte del 7 agosto sta bene e “ha già una nuova famiglia”, ha detto il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso. La madre biologica, una 30enne, è stata soccorsa da un gruppo di ragazzi. Dopo un breve ricovero in ospedale, ha deciso di non riconoscere la figlia facendo partire le procedure per l’affido.

Ha già trovato una nuova famiglia la bimba partorita sulla spiaggia di Marina di Caulonia la notte del 7 agosto. La madre biologica, una 30enne, è stata soccorsa da un gruppo di ragazzi e, dopo un breve ricovero, ha deciso di non riconoscere la figlia, facendo partire le procedure per l'affido.

La piccola, a cui è stato dato il nome della dottoressa che per prima l'ha avuta tra le braccia, sta bene e "ha già una nuova famiglia – fa sapere il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che è andato a trovare la piccola –. È una vicenda che ha sprigionato la solidarietà di tutta la comunità”.

“Oggi sono stato in ospedale ed è stata sommersa da regalini, peluche, creme, bavaglini. – ha aggiunto il primo cittadino, intervistato da Repubblica – Siamo tempestati da telefonate di famiglie che si offrono di adottarla. La nostra è una terra difficile ma dal cuore grande”.

Dopo aver appreso la storia della piccola, gli abitanti di Locri e di Caulonia nelle scorse settimane hanno fatto arrivare in ospedale qualsiasi cosa potesse servire alla piccola: scarpine, peluche, vestiti.

La ragazza che le ha dato la vita è stata dimessa due giorni dopo il parto. E, dopo i 10 stabiliti dalla legge per consentire alla madre biologica di rivalutare eventualmente la sua scelta, le strade delle due si sono divise. È stato infatti avviato il percorso di affidamento a una famiglia e la piccola rimarrà in Calabria.

Secondo quanto è stato ricostruito, il parto sarebbe avvenuto prima del termine previsto. La madre si è trovata in spiaggia a Marina di Caulonia e, dopo essere entrata in mare, ha dato alla luce la bambina e tagliato il cordone ombelicale con una targhetta metallica.

La bimba ha iniziato a piangere e i suoi vagiti sono stati sentiti da sei ragazzi che sono intervenuti, soccorrendo la 30enne e chiamando il 118 e i Carabinieri. La piccola e la madre sono state quindi trasportate all'ospedale di Locri dove ha deciso di non riconoscere la bimba.