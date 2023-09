Come sta Annalisa Fontana, la donna ustionata dal compagno a Pantelleria dopo una lite La donna versa in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Anche il compagno è ricoverato nello stesso nosocomio, piantonato dai carabinieri e in stato di fermo per tentato omicidio.

A cura di Davide Falcioni

Annalisa Fontana, la 48enne che la notte tra venerdì e sabato è stata gravemente ustionata a Pantelleria dal compagno, Onofrio Bronzolino, 51 anni, operaio originario di Palermo, versa ancora in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Anche l'uomo è ricoverato nello stesso nosocomio, piantonato dai carabinieri perché in stato di fermo per tentato omicidio, su disposizione della Procura di Marsala che coordina le indagini.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il 51enne al culmine di una lite sarebbe andato in un magazzino e avrebbe preso una tanica di benzina versandola sul corpo della donna per poi darle fuoco. La vittima ha riportato ustioni sul 90% del corpo; il compagno è rimasto a sua volta ustionato al volto e rischia di restare cieco. Da tempo il rapporto tra l'uomo e la donna era molto teso. Annalisa Fontana è madre di cinque figli, tutti avuti da un precedente matrimonio. La coppia abitava in via Maggiuluvedi, non molto distante dal centro di Pantelleria.

La lite fra i due sarebbe iniziata in un noto bar del centro della città siciliana e in seguito proseguita a casa e conclusa in modo tragico. L’uomo nell’abitazione aveva una bottiglia di benzina che, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, ha gettato sulla donna dandole fuoco. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente sul posto. Nel frattempo gli inquilini avevano evacuato l’edificio temendo che scoppiasse la bombola del gas che la coppia aveva in cucina. Nell'abitazione è tempestivamente giunta anche l’ambulanza del 11, che ha trasportato la vittima all’ospedale Bernardo Nagar. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate e dal pronto soccorso è stata trasferita in ambulanza all’aeroporto dove era già pronto l’elicottero diretto a Palermo.