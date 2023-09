Getta liquido infiammabile sulla moglie e le dà fuoco, donna in gravissime condizioni a Pantelleria La donna di 48 anni è ora in gravissime condizioni e si trova ricoverata all’ospedale Civico di Palermo. Ha ustioni sul 70% sul corpo. Il marito è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma.

A cura di Antonio Palma

Orrore a Pantelleria dove un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. La terribile aggressione domestica durante la notte tra venerdì e sabato nell'abitazione della coppia sull'isola a sud ovest della Sicilia. La donna vittima dell'aggressione è una 48enne poi soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

La 48enne è apparsa subito in condizioni gravissime e vista la gravità delle ferite, è stato disposto il suo immediato trasferimento con un elicottero di soccorso dall'isola siciliana a Palermo. La donna si trova ora ricoverata in gravissime condizioni al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Civico di Palermo con ustioni su circa il 70 per cento del corpo. La dona sarebbe i pericolo di vita e i medici si son riservati la prognosi.

Durante l'aggressione anche il marito è rimasto ustionato dalle fiamme. L'uomo si sarebbe ferito al volto a causa del ritorno di fiamma causato dallo stesso liquido infiammabile che ha usato. Anche lui è stato soccorso e trasportato in ospedale dove ora è ricoverato, piantonato dai carabinieri. Secondo le prime notizie, l'uomo rischia di rimanere cieco.

Sull'esatta dinamica dei fatti e sula eventualità della premeditazione sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani che sono intervenuti sul posto e hanno informato la Procura che ha aperto un fascicolo. I militari dell'arma stanno cercando di capire anche i motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere il terribile gesto ai danni della moglie che stava per trasformarsi nell'ennesimo femminicidio.