video suggerito

Com’è scoppiato l’incendio su volo Ryanair da Bologna: “Improvviso odore acre, è calato il silenzio” Le prime indicazioni che sono giunte dallo scalo lussemburghese, dove infine il Boeing 737-800 è atterrato, indicano che l’incendio sarebbe partito dalle cucine del velivolo. I racconti dei passeggeri indicano tanta puzza e un po’ di fumo ma nessuna fiamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sarebbe partito dalle cucine verso il fondo dell’aereo l’incendio sul volo Ryanair FR3938 partito oggi, venerdì 31 maggio, dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna in direzione dello scalo di Bruxelles-Charleroi, in Belgio, ma costretto ad atterrare a quello più vicino di Lussemburgo-Findel, dopo aver invertito la rotta. A bordo tanta puzza di bruciato e un po' di fumo ma i passeggeri non hanno visto fiamme. Queste infatti sono le prime indicazioni che sono giunte dallo scalo lussemburghese dove infine il Boeing 737-800 è atterrato alle 11:24 senza altri problemi.

“Abbiamo iniziato a sentire un odore acre e ci hanno detto che avremmo fatto un atterraggio di emergenza. Non c'è stato panico, ma è calato un silenzio totale a bordo, fino a quando siamo atterrati in Lussemburgo” ha rivelato una dei passeggeri a bordo del volo decollato alle 10:18 da Bologna questa mattina. “A bordo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio che proveniva dalle cucine" ha aggiunto all’Ansa la testimone. Sul posto infatti sono accorse due squadre dei pompieri dello scalo che hanno messo in sicurezza l'aereo e poi fatto scendere i passeggeri dal velivolo che ora è ispezionato.

“Abbiamo visto improvvisamente tutte le hostess correre verso il fondo dell'aereo. A quel punto ho capito che c'era qualcosa che non andava” ha raccontato la passeggera. “Non abbiamo capito bene cosa sia bruciato, ci hanno detto che nemmeno le hostess inizialmente lo hanno capito. Si vedeva solo il fumo e c'era puzza", ha confermato un’altra. Tutti hanno assicurato che vi è stata comprensibile preoccupazione a bordo in quei momenti ma non panico.

Leggi anche Incendio su Volo Ryanair partito da Bologna, atterraggio di emergenza in Lussemburgo

Alla fine nessuno è rimasto ferito e per i passeggeri infine sono stati messi a disposizione degli autobus dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles via terra. Secondo quanto emerge dall'analisi del volo, l'aereo è salito regolarmente a 34.000 piedi dopo il decollo da Bologna e ha proseguito verso il nord Europa. Poi ha avviato un cambio di rotta e una discesa avvicinandosi al Lussemburgo passando a 9.000 piedi durante la fase di discesa.