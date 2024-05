Incendio su Volo Ryanair partito da Bologna, atterraggio di emergenza in Lussemburgo

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un volo di linea Ryanair partito oggi da Bologna in direzione del Belgio è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Lussemburgo a causa di un incendio a bordo. Il volo interessato è il Ryanair FR3938 partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna venerdì mattina 31 maggio, in ritardo alle 10.18, e diretto all'aeroporto belga di Bruxelles-Charleroi.

L’allarme poco prima dell’arrivo quando a bordo del Boeing 737-800 sarebbe scoppiato un piccolo incendio che ha costretto l’aereo a cambiare rotta per dirigersi verso lo scalo più vicino, quello di Lussemburgo-Findel. Qui è atterrato alle 11:24 senza altri problemi. Dopo l’allarme, nello scalo del Lussemburgo è stato approntato tutto il sistema di sicurezza e soccorso. A terra i servizi di emergenza hanno atteso che il velivolo toccase la pista per prestare i soccorsi necessari.

A bordo dell’aereo sono intervenuti anche i vigili del fuoco locali per mettere in sicurezza il velivolo. I passeggeri invece sono stati fatti scendere immediatamente e assistiti. Fortunatamente non si registrano feriti e per loro è stato messo a disposizione un autobus dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles via terra.

Secondo le prime notizie, l’allerta a bordo sarebbe scattata per un principio di incendio scoppiato nella cucina dell’aereo. A bordo gli assistenti di volo sono subito intervenuti ma il comandante ha deciso di dichiarare emergenza selezionando il codice di emergenza generica a bordo sul transponder. Quindi è stato chiesto uno scalo di emergenza al controllo del volo che ha assegnato al velivolo lo scalo lussemburghese.

Secondo quanto emerge dall'analisi del volo, l'aereo è salito regolarmente a 34.000 piedi dopo il decollo da Bologna e ha proseguito verso il nord Europa. L'equipaggio di volo ha avviato un cambio di rotta e una discesa avvicinandosi al Lussemburgo passando a 9.000 piedi durante la fase di discesa. Il velivolo, un Boeing 737-800, è un aereo in servizio operativo con la compagnia aerea sin dalla sua consegna iniziale nel settembre 2012.