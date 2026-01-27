Come funziona la piattaforma UNICA prima e dopo le iscrizioni a scuola: le 10 funzioni da ricordare

C'è tempo fino alle ore 20:00 prossimo 14 febbraio per completare l'iscrizione all'anno scolastico 2026/2027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione possono essere presentate online, attraverso la piattaforma UNICA, l'accesso alla quale avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), a differenza della scuola dell'infanzia, l'iscrizione alla quale avviene solo in modalità cartacea.

Ebbene, forse non tutti i genitori o gli studenti indecisi sanno, però, che sulla stessa piattaforma ministeriale UNICA in cui si effettua la procedura di iscrizione, ci sono anche numerosi servizi per

l’orientamento e la scelta della scuola. Il portale Skuola.net ha realizzato una guida in 10 punti per scoprire quali sono le funzionalità più importanti da conoscere, dall'offerta formativa all'età media dei docenti.

Prima di tutto, sulla piattaforma UNICA è disponibile un motore di ricerca, chiamato “Scuola in Chiaro”, che mostra non solo l'offerta formativa dei singoli istituti ma anche dati pratici fondamentali, come il numero di classi presenti e il numero di studenti che le frequentano, ma anche i tassi di ammissione alle classi successive, occupazione o avanzamento negli studi dopo aver conseguito il diploma. Ogni scuola può infatti inserire sulla piattaforma i propri punti di forza – come il PTOF, ma anche le proprie eventuali debolezze o punti di miglioramento, attraverso il RAV

(Rapporto di Autovalutazione).

Un altro importante, e disponibile sempre tramite “Scuola in Chiaro”, riguarda la composizione del corpo docente. Per ogni scuola è infatti possibile verificare il numero di insegnanti a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato. Si tratta di un indicatore prezioso per le famiglie che può fornire una panoramica sulla continuità didattica offerta allo studente.

Restando sempre su “Scuola in Chiaro”, c’è da segnalare anche un utilissimo comparatore, con il quale è possibile mettere a confronto diretto fino a sei scuole contemporaneamente, analizzando parametri specifici come l'offerta formativa, i servizi aggiuntivi e il raggio territoriale. Questo sistema intuitivo permette di visualizzare le differenze, facilitando una decisione basata su dati oggettivi piuttosto che sul sentito dire.

Nel caso del passaggio dalle medie alle superiori, la scelta della scuola viene probabilmente dopo quella dell’indirizzo di studio. La sezione “Guida alla scelta”, in particolare, fornisce statistiche essenziali sugli esiti dei diplomati: qui le famiglie possono scoprire in percentuale quanti studenti, dopo un certo indirizzo, hanno proseguito all'università, quanti hanno scelto gli ITS Academy e quanti hanno trovato subito lavoro. C'è poi il What’s Next: si tratta di una sorta di open day virtuale sull’intero sistema formativo secondario superiore, disponibile da pc, smartphone, tablet o visore. Studenti e famiglie possono esplorare i vari percorsi in autonomia o effettuare tour virtuali, guidati da avatar alimentati da intelligenza artificiale: visitando stand e visualizzando oggetti 3D, si potranno scoprire indirizzi, materie e sbocchi dei diversi percorsi di studio, ma anche svolgere veri e propri mini-laboratori per testare le proprie abilità con finalità orientative.

Infine, alle famiglie è consigliabile usare UNICA anche una volta terminata la procedura di iscrizione, non solo per comodità amministrativa. Perché al suo interno c’è un fascicolo – chiamato “E Portfolio” – abbastanza prezioso per monitorare i progressi dei propri figli: una specie di raccoglitore che accompagna lo studente lungo tutto il percorso scolastico, riunendo non solo informazioni sulle esperienze formative svolte in ambito scolastico, ma anche le certificazioni (linguistiche, informatiche) e le attività extrascolastiche (come il volontariato o lo sport), spesso inserite dallo stesso studente.